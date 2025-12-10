The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.12.2025
ISIN Name
DE000NRW0H65 LAND NRW SCHATZ 15 R1399
FR0014001OH8 CADES 21/25 MTN
DE000LB1DYP3 LBBW STUFENZINS 17/25
US682680BD48 ONEOK INC 20/26
XS2204965540 NED.WATERSCH. 20/25 MTN
DE000LB1DQK0 LBBW STUFENZINS 16/25
XS2282195846 SVENSK EXPOR 21/25 MTN
DE000HLB5H93 LB.HESS.THR.CARRARA12F/17
US83368TAZ12 STE GENERALE 20/26FLR MTN
DE000HLB1AY3 LB.HESS.THR. IHS 15/25
USU05632AL52 BAE SYSTEMS HLDGS 15/25
XS2411311579 NTT FINANCE 21/25 MTN
DE000HLB4B90 LB.HESS.THR.CARRARA12N/16
XS2345981802 UBS 21/25 MTN
XS1950905486 KRED.F.WIED.19/25 MTN LS
XS2055106210 AROUNDTOWN 19/UND. FLR
XS2329146539 MACQUARIE BK 21/25 MTN
FR0011192392 CADES 12-25 MTN
XS2317061864 CEB 21/25 MTN
XS2305738598 KOMMUNALBK 21/25 MTN
US92826CAD48 VISA 15/25
US00185AAK07 AON GLOBAL 16/25
XS2000650858 ASIAN DEV. BK 19/25 MTN
US91324PDN96 UNITEDHEALTH GRP 18/25
US776743AB20 ROPER TECHNOLOGIES 15/25
US775109BE00 ROGERS COMMUNIC. 2025
EU000A2SCAD0 EFSF 22/25 MTN
US90353TAJ97 UBER TECHNO. 20/25 CV
XS2480044010 SAFARI BET. REGS 22/25
DE000DJ9AJY7 DZ BANK IS.A2592
US058498AV83 BALL 18/26
BE0002576545 KINEPOLIS GRP 17-25
US12189TAA25 BURLINGTON NORTHERN 2025
XS2653858691 ITTIHAD INT. 23/28 REGS
US448579AF96 HYATT HOTELS 16/26
US91282CGA36 USA 22/25
XS2049810356 BARCLAYS 19/UND. FLR
XS2530506752 OP YRITYSPA. 22/25 MTN
CA13509PFD02 CDA HSG TRUST 15/25
DE000DK0W8R8 DEKA FESTZINS ANL 20/25
DE000HEL0CB6 LB.HESS.THR.CARRARA01C/25
SE0027098450 ALLIGATOR BIOS. AB ANR.
DE000DK0JRD1 DEKA IHS SERIE 7579
US842587DP95 SOUTHERN CO. 23/25 CV
XS2156581394 REPSOL INT 20/25 MTN
XS1756703275 RAIF.BK INT. 18/UND. FLR
XS1734548644 VOLKSWAGEN BK. MTN 17/25
DE000HLB44G0 LB.HESS.THR. IHS 24/25
XS1331143278 EUR. BK REC.DEV.15/25 MTN
DE000DK0D867 DEKABANK DGZ IHS.S.7396
