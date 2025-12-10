EQS-News: Bayern Wohnen Entreß GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

BAYERNWOHNEN startet öffentliches Angebot: 7,5%-Unternehmensanleihe 2026/2031 zur Finanzierung von Wohnbauprojekten in wirtschaftlich starken Mikrolagen Oberbayerns



10.12.2025 / 08:30 CET/CEST

Stephanskirchen, 10. Dezember 2025 - Die Bayern Wohnen Entreß GmbH startet heute das öffentliche Angebot ihrer 7,5 % Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 25 Mio.



Das Angebot erfolgt ausschließlich aufgrund des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg gebilligten sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") notifizierten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt sowie die Möglichkeit zur Zeichnung sind auf der BAYERNWOHNEN-Internetseite www.bayern-wohnen.de/anleihe verfügbar. Sofern die Zeichnung bis einschließlich 10. Januar 2026 eingeht und der Zeichnungsbetrag mindestens EUR 5.000,00 beträgt, reduziert sich der Ausgabebetrag durch einen Frühzeichnerbonus auf 99 %.



Mittelverwendung & Investitionskriterien

Die Nettoemissionserlöse fließen in definierte Wohnbauprojekte in wirtschaftlich starken Mikrolagen Oberbayerns, insbesondere entlang der urbanen Achsen rund um Rosenheim, im Speckgürtel Münchens sowie im Fünfseenland.



Ein wesentlicher Teil entfällt dabei auf vier bereits angekaufte Projekte, die nach Prospektangaben durch Fremdfinanzierungen von Dritten und Verkaufserlöse bereits vollständig finanziert sind: "Das Adlwart Karree" in Bad Heilbrunn, "Am Gröbenbach" in Puchheim, "Das Penz" in Penzberg und "Das Bayer" in Rosenheim.



Der ergänzende Einsatz der Anleihemittel soll es ermöglichen, diese Projekte unabhängig von Auszahlungszeitpunkten schneller und teilweise parallel umzusetzen und dadurch Finanzierungskapazitäten für zusätzliche Projekte und Grundstückserwerbe freizusetzen.



Diese zusätzlichen Wohnbauprojekte müssen einen klar definierten Kriterienkatalog erfüllen: Lage in Oberbayern mit nachhaltiger Wohnraumnachfrage und infrastruktureller Anbindung, energetischer Standard mindestens KfW-55 sowie wirtschaftliche Tragfähigkeit mit Verwertungsflexibilität von Verkauf mit Fertigstellung bis zu optionaler Vermietung.



Gemäß Prospekt dienen die Mittel insbesondere der Finanzierung von Grundstückserwerb, Baurechtschaffung, Projektentwicklung, Planungsleistungen sowie Baukosten der genannten und weiterer ausgewählter Wohnbauprojekte.



Strategie & Ausblick

"Die Anleihe ergänzt unsere Bankfinanzierungen strategisch und ermöglicht es uns, Projekte schneller umzusetzen sowie bestehende Finanzierungsmittel für neue Vorhaben freizusetzen. Anleger investieren nicht in einen unbestimmten Pool, sondern in konkrete Wohnprojekte in wirtschaftlich starken Mikrolagen mit strukturellem Nachfrageüberhang", sagt Andreas Entreß, Gründer und Geschäftsführer BAYERNWOHNEN.



Aktuelle Marktanalysen untermauern diese Einschätzung: Laut BayernLabo-Wohnungsmarktbericht 2024 besteht bis 2042 in Bayern ein Neubaubedarf von rund 963.000 Wohnungen zuzüglich eines nicht gedeckten Wohnungsbedarfs von ca. 213.000 Einheiten - bei gleichzeitig rückläufigen Baugenehmigungen. Zudem konzentrieren sich die aktuell zehn teuersten Wohnlandkreise Deutschlands rund um die Metropolregion München.



Vor diesem Hintergrund befindet sich BAYERNWOHNEN bereits in Verhandlungen über weitere Wohnbauprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über EUR 100 Mio., die bei erfolgreicher Akquisition ergänzend durch Nettoemissionserlöse finanziert werden können.



Track Record

BAYERNWOHNEN verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfolgsbilanz in der Entwicklung und Vermarktung von Neubau-Wohnimmobilien in Oberbayern - mit konstant stabilen, wirtschaftlich tragfähigen Projektergebnissen, auch in herausfordernden Marktphasen. Das gilt insbesondere für die Jahre 2022-2025, in denen Wohnimmobilienprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 65,8 Mio. und insgesamt 127 Wohneinheiten mit 11.157 m² Wohnfläche realisiert wurden.



Eckdaten der Anleihe

Emittentin: Bayern Wohnen Entreß GmbH

Volumen: Bis zu EUR 25 Mio.

Zinssatz: 7,5 % p.a., jährliche Zinszahlung

Laufzeit: 23.01.2026 - 23.01.2031 (5 Jahre)

Stückelung: EUR 1.000

WKN / ISIN: A460BC / DE000A460BC0

Angebotszeitraum: 10.12.2025 - 04.12.2026

Ausgabetag: 23.01.2026

Ausgabepreis: 100 %; Frühzeichnerbonus bis 10.01.2026 ab EUR 5.000: 99 %.



Kontakt

Bayern Wohnen Entreß GmbH

Andreas Entreß, Geschäftsführer

Tel.: +49 (0) 8031 / 35081-19

E-Mail: anleihe@bayern-wohnen.de

Web: www.bayern-wohnen.de/anleihe



Über BAYERNWOHNEN

Die Bayern Wohnen Entreß GmbH ist ein seit 2005 tätiger Projektentwickler für Wohnimmobilien mit Fokus auf wirtschaftlich starke Mikrolagen in Oberbayern und der Metropolregion München. Das Ertragsmodell umfasst die gesamte Wertschöpfungskette: Grundstücksakquisition, Projektentwicklung, Baurechtschaffung, Baumanagement und Verwertung durch Verkauf oder Vermietung. Gründer und Geschäftsführer Andreas Entreß leitet das Unternehmen seit 20 Jahren als Inhaber.



