Berlin (ots) -Das Hörbuch-Jahr nähert sich dem Ende und BookBeat gibt wieder einen Einblick, welche im Jahr 2025 erschienenen Hörbücher am allermeisten gehört wurden. Die Charts basieren dabei auf den bei BookBeat gestreamten Stunden, geben also genau wieder, mit welchen Titeln die BookBeat-Kundinnen und Kunden tatsächlich die meiste Zeit verbracht haben. Die erfolgreichsten Genres sind Romance, Spannung und Fantasy.Eine der erfolgreichsten Fantasy-Serien seit Jahren, Rebecca Yarros' Flammengeküsst-Mehrteiler, fand im Jahr 2025 einen weiteren Höhepunkt mit dem Teil "Onyx Storm", der zur meistgehörten Neuerscheinung des Jahres wurde. Aber auch Romane wie Jojo Moyes' "Zwischen Ende und Anfang" oder Susanne Abels "Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104" finden sich in den Top10 Charts.Weiterhin sind Romance-Titel sehr stark auf den oberen Plätzen vertreten, das Genre wird geprägt von Serien deutschsprachiger Autorinnen-Stars wie Laura Kneidl, Lilly Lucas und Kyra Groh.Erfolgreichstes Sachhörbuch ist Tahsim Durguns autobiographischer Bericht über den "Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft", wie der Untertitel von "Mama, bitte lern Deutsch" erläutert."2025 war wieder ein sehr vielfältiges Hörbuchjahr - der Trend zu Romance und insbesondere Romantasy, sowohl von deutschsprachigen als auch internationalen Autor*innen, bleibt dabei weiterhin stark. Im Sachbuchbereich feierten vor allem inspirierende Erfahrungsberichte von Influencer-Persönlichkeiten große Erfolge. Die deutschsprachigen Produktionen überzeugen durch eine außergewöhnliche Stimmenvielfalt - herausragende Vertonungen erleben wir nicht nur in Einzelbesetzungen, sondern auch in mehrstimmigen Ensemble-Aufnahmen", kommentiert Therese Korritter, Book Performance Specialist bei BookBeat.Top 10 - Titel (Alle Kategorien)1. Onyx Storm (Flammengeküsst-Reihe 3) - Rebecca Yarros2. Henry & Kate (The Darlington 1) - Laura Kneidl3. Alchemised - SenLinYu4. The Pumpkin Spice Latte Disaster (Lower Whilby 1) - Kyra Groh5. Das Haus im Wald (Atticus 1) - Mark Dawson6. This could be home (Hawaii Love 2) - Lilly Lucas7. Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104 - Susanne Abel8. Zwischen Ende und Anfang - Jojo Moyes9. "Mama, bitte lern Deutsch" - Unser Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft - Tahsim Durgun10. Just for the Summer - Abby JimenezTop 10 - Sachbuch1. "Mama, bitte lern Deutsch" - Unser Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft - Tahsim Durgun2. NEMESIS' TÖCHTER - 3000 Jahre zwischen Female Rage und Zusammenhalt - Tara-Louise Wittwer3. Wiedersehen mit mir selbst zwischen Pizza und Aperol - Melanie Pignitter4. Liebe Leni, du bist ein Wunder - Warum meine Tochter mit einem halben Gehirn lebt - Vanessa Lock5. Organisch - Giulia Enders6. Nackt - Mein Leben zwischen den Zeilen - Jennifer Weist7. 50 Fragen, die das Leben leichter machen - Karin Kuschik8. Wenn die letzte Frau den Raum verlässt - Martin Speer, Vincent-Immanuel Herr9. Genial ernährt! - Klüger essen, entspannter genießen, besser leben - Dr. med. Yael Adler10. Where to Next. Meine Reise zurück ins Leben - Jil Eileen FüngelingTop 10 - Autor*innen1. Rebecca Yarros2. Sarah J. Maas3. Lilly Lucas4. Kyra Groh5. Lena Kiefer6. Laura Kneidl7. Kerstin Gier8. Mark Dawson9. Colleen Hoover10. Mona KastenTop 10 - Sprecher*innen1. Dagmar Bittner2. Sarah Dorsel3. Nina-Carissima Schönrock4. Yesim Meisheit5. Vanida Karun6. Leonie Landa7. Louis Friedemann Thiele8. Chantal Busse9. Hannah Schepmann10. Vincent FallowDie Top 10 Listen basieren auf der Anzahl der bei BookBeat in Deutschland gehörten Stunden im Jahr 2025 (Januar bis November). Datengrundlage sind bei den Titelcharts und den Sprecher*innen nur die im Jahr 2025 erschienenen Hörbücher, bei den Autor*innen alle verfügbaren Hörbücher.Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne:Kathrin RüstigGeschäftsführerinBookBeat GmbHkathrin.ruestig@bookbeat.comOriginal-Content von: BookBeat GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133196/6176041