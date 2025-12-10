Düsseldorf (ots) -Für entspannt saubere Festtage und einen glänzenden Start ins neue Jahr bietet ECOVACS im Rahmen der X-Mas Deals attraktive Preisvorteile von bis zu 55 Prozent. Im Angebot sind leistungsstarke Modelle wie der DEEBOT X11 OmniCyclone mit beutelloser OmniCyclone-Station, der starke DEEBOT X9 PRO OMNI und der flexible DEEBOT T80 OMNI. Für streifenfrei saubere Fenster sorgt der WINBOT W2 PRO OMNI, der ebenfalls zu Top-Konditionen erhältlich ist. Die Deals laufen vom 10. bis 23. Dezember 2025 bei Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto - perfekt für alle, die die Feiertage und den Jahreswechsel smarter, sauberer und stressfreier genießen möchten.Mit dem neuen DEEBOT X11 OmniCyclone präsentierte ECOVACS Anfang September auf der IFA 2025 sein bislang leistungsstärkstes Modell. Das Premium-Modell kombiniert 19.500 Pa Saugkraft mit dem BLAST-System, OZMO ROLLER 2.0 und TruEdge 3.0 für randnahe Tiefenreinigung. Die innovative PowerBoost-Technologie verkürzt Ladezeiten und ermöglicht Flächen bis 1.000 m² ohne Unterbrechung. Erstmals kommt eine beutellose OmniCyclone-Station mit PureCyclone 2.0 zum Einsatz - für konstante Leistung ohne Verbrauchsmaterialien. AGENT YIKO mit KI-gestütztem Deep Learning erstellt autonome Reinigungspläne, während AIVI 3D 3.0 und das TruePass Adaptive Klettersystem für präzise, sichere Navigation sorgen.Der DEEBOT X11 OmniCyclone ist im Rahmen der X-Mas Deals bereits für 899 EUR verfügbar. Das ist eine Ersparnis von 400 Euro bzw. 31 Prozent. Parallel sorgt die 16.600 Pa starke BLAST-Saugkraft für höchste Staubaufnahme, auch auf Teppichen. KI-gestützte Navigation, ZeroTangle 3.0, präzise Randreinigung mit TruEdge 2.0 und eine hochentwickelte OMNI-Station mit 75 °C Heißwasserreinigung und 63 °C Trocknung machen den X9 PRO OMNI zum smarten Spitzenmodell für anspruchsvolle Haushalte.Der DEEBOT X9 PRO OMNI ist im Aktionszeitraum bereits für 999 Euro verfügbar. Das ist eine Ersparnis von 700 Euro bzw. 53 Prozent. Teppiche erkennt der Roboter automatisch und hebt den Mopp um 10 mm an - für saubere Ergebnisse ohne Rückstände. 18.000 Pa Saugleistung, präzise KI-Navigation, kantengenaues Wischen mit TruEdge 2.0 sowie ZeroTangle 3.0 für haarfreie Bürsten machen ihn zum Hightech-Helfer im Haushalt. Die wartungsarme OMNI-Station übernimmt Reinigung, Trocknung, Entleerung und Nachfüllen nahezu vollständig.Der DEEBOT T80 OMNI ist in der Weihnachtszeit bereits für 499 EUR verfügbar. Das ist eine Ersparnis von 150 EUR bzw. 25 Prozent. Dank tragbarer Basisstation mit Lithium-Ionen-Akku ist der Einsatz unabhängig vom Stromanschluss möglich, ideal für große, rahmenlose und schwer erreichbare Fenster. Intelligente Wassersprühtechnologie und flexible App-Steuerung machen den WINBOT W2 PRO OMNI zur perfekten Lösung für Haushalte und Büros.Der WINBOT W2 PRO OMNI kostet zu den X-Mas Deals nur 449 Euro. Das ist eine Ersparnis von 150 EUR bzw. 25 Prozent.
Bitte beachten: Einzelhändler sind in ihrer Preisgestaltung frei, so dass möglicherweise Preisabweichungen noch erfolgen können! Die dargestellten Preise fußen auf den Mitteilungen der jeweiligen Händler. Die dargestellten Preise fußen auf den Mitteilungen der jeweiligen Händler.Über ECOVACS RoboticsLange bevor Smart Home in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den 27 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, ist das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission Robotics for All gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. 