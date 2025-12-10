BÖRSE AKTUELL: Warten auf die Fed, gemischte Wall Street, China-Daten (10.12.25)

Die Börse Aktuell zeigte sich gestern mit einem durchwachsenen Tag an der Wall Street. Der Dow Jones fiel um 0,3%, der S&P 500 gab 0,09% nach, während der NASDAQ um 0.13% zulegen konnte. Der Russell 2000 war der stärkste Index mit einem Plus von 0,21%. Trotz neuem Intraday-Rekord blieb ein Schlusskurs auf Allzeithoch aus.

Fokus der Börse: FOMC-Entscheidung rückt in den Mittelpunkt

Im Zentrum des heutigen Handelstages steht die FOMC-Sitzung. Die Märkte befinden sich seit Wochenbeginn klar im Wartemodus. Entscheidend sind nicht nur mögliche Änderungen beim Leitzins, sondern vor allem der Tonfall der Erklärung sowie die aktualisierten Projektionen, die Hinweise auf das Tempo zukünftiger Zinssenkungen geben sollen.

Die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,75%.

Kevin Hassett, ein Favorit für den Fed-Vorsitz, betonte gestern, dass die Federal Reserve weiterhin erheblichen Spielraum für weitere Zinssenkungen habe - sogar über die üblichen 25 Basispunkte hinaus. Wichtig sei jedoch, dass alle Entscheidungen datenabhängig erfolgen.

Konjunkturdaten USA: Arbeitsmarkt zeigt moderate Stärke

Im Oktober stieg die Zahl der offenen Stellen leicht auf 7,67 Mio. (September: 7,66 Mio.). Dies signalisiert weiterhin relativ robuste Arbeitskräftenachfrage, auch wenn das Wachstum moderat bleibt und auf eine gedämpfte Einstellungsdynamik hindeutet....

