Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 10
[10.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.12.25
|LU2941599081
|24,795,583.00
|EUR
|0
|254,408,620.83
|10.2602
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.12.25
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,528,830.00
|10.4062
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.12.25
|LU2941599834
|914,532.00
|GBP
|0
|9,331,868.74
|10.204
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.12.25
|LU2994520851
|13,552,568.00
|USD
|0
|140,647,290.02
|10.3779
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.12.25
|LU2994520935
|1,253,123.00
|USD
|0
|12,720,744.46
|10.1512
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.12.25
|LU2994521073
|155,982.00
|USD
|0
|1,595,404.59
|10.2281
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.12.25
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|327,603.49
|10.0876
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.12.25
|LU2941599164
|72,435.00
|EUR
|0
|728,833.88
|10.0619
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.12.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|100,126.59
|10.0127
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|09.12.25
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|460,775.32
|200.3371
