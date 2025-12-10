Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Montag, 19. Januar 2026, 19.25 UhrWISO-DokumentationMy Make or BreakWie will ich arbeiten?Film von Mariska Lief und Caroline Meyer zu EppendorfDie Generation Z am Wendepunkt: Der Berufseinstieg ist für viele junge Menschen eine zentrale Weichenstellung im Leben. Hoffnung und Zweifel prallen aufeinander.Drei junge Menschen suchen ihren Weg in die Berufswelt: Eine Pflegefachkraft, eine Ingenieurin und ein Mediengestalter müssen entscheiden zwischen Karriere oder Ausstieg, zwischen Anstellung oder Selbstständigkeit.Die neue ZDF-Dokureihe "My Make or Break" begleitet junge Menschen, die in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und gesellschaftlicher Umbrüche mutige Entscheidungen treffen müssen. Wirtschaft wird hier nicht erklärt, sondern hautnah erlebbar.Die erste Folge dreht sich um den Schritt ins Berufsleben: Wie will ich arbeiten? Denn Arbeit ist längst mehr als Erwerb: Sie ist Identität, Sicherheit, Sinnsuche und Belastung zugleich.Pflegekraft Jenny steht vor der Wahl zwischen körperlicher Überforderung und Selbstbestimmung. Ingenieurin Victoria wagt den Ausstieg aus der sicheren Festanstellung, um berufliche und persönliche Freiheit zu finden. Und Majid sucht ein neues Leben im Spannungsfeld zwischen familiärer Verantwortung und kreativer Selbstverwirklichung.Die neue Reihe "My Make or Break" startet mit der 45-minütigen "WISO"-Doku "Wie will ich arbeiten?" und dreimal 20 Minuten für ZDF-Streamingportal.Neue Folgen sind für Sommer 2026 geplant.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6176071