DOW JONES--Kaum Bewegung gibt es am Mittwochmorgen in den DAX-Futures. Der Dezember-Kontrakt steigt um 4 auf 24.154 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.161 und das -tief bei 24.104 Punkten. Gewartet wird auf den Fed-Entscheid am Abend, der Umsatz ist daher mit 550 Kontrakten sehr gering.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.