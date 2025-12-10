Anzeige
Mittwoch, 10.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Neuer Lithium-Schock: China-Mine bleibt dicht - Lithiumpreise explodieren
PR Newswire
10.12.2025 09:00 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 10

[10.12.25]

TABULA ICAV

Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
09.12.25 IE00BN4GXL63 9,107,633.00 EUR 0 89,715,403.88 9.8506
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF (SEK)
09.12.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,093,775.26 98.9059
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
09.12.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,369,691.39 112.0142
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF (USD)
09.12.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,388,950.73 120.2488
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF (GBP)
09.12.25 IE00BN0T9H70 52,803.00 GBP 0 6,160,834.35 116.6758
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF (EUR)
09.12.25 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,010,156.90 109.1188
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF (CHF)
09.12.25 IE00BKX90W50 15,811.00 CHF 0 1,538,535.85 97.3079
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (USD)
09.12.25 IE000L1I4R94 1,663,113.00 USD 0 19,356,492.79 11.6387
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (GBP)
09.12.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,432,947.72 10.3425
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF (USD)
09.12.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 486,928.07 12.0315
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF (SEK)
09.12.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 420,135,437.69 113.2274
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF (GBP)
09.12.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,839,353.24 10.4210
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF (EUR)
09.12.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,078,105.77 11.2856
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF (EUR)
09.12.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,886,839.54 10.7400
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF (GBP)
09.12.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 814,730.95 11.0726
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
09.12.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,352,772,188.82 122.9793
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
09.12.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,838,553.73 12.6265
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (USD)
09.12.25 IE000YMBL844 2,281,357.00 USD 0 23,831,354.69 10.4461
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (USD - different class)
09.12.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 682,795.42 10.5980
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
09.12.25 IE000CCQKON9 2,234,999.00 EUR 0 22,650,453.57 10.1344
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF (different class)
09.12.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,681.98 10.1263
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
09.12.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,488,226.12 10.7612
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
09.12.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,316,849.44 10.2051

© 2025 PR Newswire
