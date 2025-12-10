Von "kaputt" bis "unsicher": Warum generalisierte Vorurteile über professionell erneuerte Technik nicht nur falsch, sondern auch teuer sind - und wie Back Market mit transparenten Standards für Klarheit sorgt - erfährst du in diesem Artikel. Professionell erneuerte Technik hat ein Imageproblem. "Kaputt", "unsicher" oder "minderwertig" - diese Vorurteile halten sich hartnäckig, obwohl sie längst überholt sind. Denn wer genau hinschaut, erkennt: Professionell ...

