Zeichnung über Emittentin

Die Bayern Wohnen Entreß GmbH (kurz: BAYERNWOHNEN) begibt ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460BC0) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die fünfjährige Anleihe, die ab sofort ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro direkt über die Emittentin gezeichnet werden kann, wird jährlich mit 7,50% verzinst. Sofern die Zeichnung bis einschließlich 10. Januar 2026 eingeht und der Zeichnungsbetrag mindestens 5.000 Euro beträgt, reduziert sich der Ausgabebetrag durch einen Frühzeichnerbonus auf 99 %.

Die Anleihemittel dienen definierten Wohnbauprojekten in wirtschaftlich starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...