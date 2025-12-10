Tyk, das unabhängige britische Softwareunternehmen, das weltweit Millionen digitaler Transaktionen ermöglicht, feiert sein zehnjähriges Bestehen mit der B-Corp-Zertifizierung ein Meilenstein, der ein Jahrzehnt des Wachstums würdigt, das nicht auf Hype, sondern Zwecksetzung basiert.

Tyk Founders, Martin Buhr (Left), James Hirst (Right)

Tyk wurde 2014 in London von Martin Buhr als Ein-Mann-Nebenprojekt ins Leben gerufen. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 150 Mitarbeiter in 30 Ländern. Seine API-Management-Plattform bildet heute die Grundlage für die digitale Infrastruktur von Banken, Einzelhändlern und Telekommunikationsunternehmen in mehr als 100 Märkten, darunter NatWest, SoundCloud, Zeiss, T-Mobile und Dollar General, und ermöglicht täglich die Finanztransaktionen von über 100 Millionen Menschen.

Seit seiner Gründung hat Tyk die Konventionen der Techbranche infrage gestellt. Das Unternehmen hat ein profitables Geschäft ohne Büros und ohne "Wachstum um jeden Preis"-Mentalität aufgebaut lange bevor Remote-Arbeit zur Normalität wurde. Inzwischen hat das Unternehmen diese Werte in ein auf Nachhaltigkeit ausgelegtes Modell überführt: unbegrenzter bezahlter Urlaub, individuelles Coaching für alle Mitarbeitenden, bezahlte Freiwilligenarbeit, großzügige Elternzeit sowie Sabbaticals nach fünf Jahren. Gründer und CEO Martin Buhr erklärt:

"Als wir Tyk gegründet haben, wollten wir zeigen, dass ein Tech-Unternehmen global wachsen kann, ohne seine Seele zu verlieren. Dazu gehörte nicht nur, dass wir uns auf Remote-Arbeit konzentrierten, sondern ebenso die Art, wie wir Menschen behandeln: mit Vertrauen, Transparenz und Fairness. Zehn Jahre später fühlt sich die Zertifizierung als B-Corp wie eine Bestätigung dafür an, dass wir von Anfang an auf dem richtigen Weg waren."

Der B-Corp-Zertifizierungsprozess, der soziale und ökologische Leistung ebenso bewertet wie Transparenz und Verantwortlichkeit, hat Tyk dabei geholfen, seinen Ansatz für verantwortungsbewusstes Wirtschaften zu stärken und zu messen. Buhr führte weiter aus:

"Die Tech-Kultur hat Geschwindigkeit oft mehr belohnt als Sorgfalt. Wir waren schon immer vom Gegenteil überzeugt: dass Widerstandsfähigkeit aus Verantwortung entsteht. Mit dem Eintritt in das nächste Jahrzehnt besteht unsere Herausforderung darin, dieses Gleichgewicht weiter zu fördern: eine leistungsstarke Infrastruktur für das Zeitalter der KI aufzubauen, ohne Kompromisse bei den Prinzipien, die uns hierher gebracht haben."

Ein Jahrzehnt, in dem wir die Dinge anders angegangen sind

Remote vom ersten Tag an : Aufbau einer vielfältigen Belegschaft in 30 Ländern.

: Aufbau einer vielfältigen Belegschaft in 30 Ländern. Rigorose Verantwortung : Ergebnisse, nicht Stunden, mit bezahlten Sabbaticals nach fünf Jahren.

: Ergebnisse, nicht Stunden, mit bezahlten Sabbaticals nach fünf Jahren. Wohlbefinden als Infrastruktur : individuelles Coaching und Consulting für alle Angestellten.

: individuelles Coaching und Consulting für alle Angestellten. Community von Grund auf : bezahlte Freiwilligenarbeit, wo auch immer Mitarbeiter wohnen.

: bezahlte Freiwilligenarbeit, wo auch immer Mitarbeiter wohnen. B-Corp aus freien Stücken: Verantwortlichkeit im Geschäftsmodell fest codiert.

Über Tyk

Tyk wurde 2014 in London mit dem Ziel gegründet, alle Systeme weltweit miteinander zu verbinden. Heute entscheiden sich weltweit führende Unternehmen für Tyk, um über Branchen und Kontinente hinweg außergewöhnliche API-Erlebnisse zu bieten. Tyk ermöglicht täglich die Finanztransaktionen von über 100 Millionen Menschen. Die Mitbegründer Martin Buhr, James Hirst und Andrew Murray stehen weiterhin an der Spitze der Innovation im Bereich API-Management und -Governance.

Tyk wurde jüngst in die Liste der Sunday Times 100 Fastest-Growing Tech Companies aufgenommen und von den Tech Nation's Future Fifty als eines der vielversprechendsten britischen Scale-up-Unternehmen eingestuft.

