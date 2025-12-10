* Goldhausse geht weiter* Silber mit Kurssprung

Liebe Leser,



vor sieben Wochen begann der Goldpreis leicht zu korrigieren und fiel in der Spitze um 11,3%. Zahlreiche Analysten und Journalisten des Finanzsektors verfielen daraufhin in einen regelrecht panischen Pessimismus. Positionen wurden geschlossen, das Ende der Hausse stand quasi schon fest. Inzwischen notiert der Goldpreis nur noch 4,3% unter seinem bisherigen Jahreshoch und zeichnet ein bullishes Chartbild.



Unsere ausdrückliche Empfehlung, Gold- und Goldminen-Positionen zu halten, nicht auszusteigen und die Korrektur für Zukäufe zu nutzen, hat sich also als richtig erwiesen. Einige der von uns empfohlenen Goldminenaktien sind inzwischen schon auf neue Jahreshochs gestiegen.

