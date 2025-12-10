EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

München, 10. Dezember 2025 - Cherry SE: CHERRY Digital Health bietet Leistungserbringern ab sofort einen sicheren digitalen Kommunikationskanal zu Patienten und Krankenkassen an. Das Unternehmen hat von der gematik die Anbieterzulassung für seinen Messenger CHERRY TIM.Pro erhalten. CHERRY Digital Health erhält die Anbieterzulassung für TIM.Pro.

Leistungserbringern steht damit ab sofort eine DSGVO-konforme und gemati k-zugelassene Lösung zur Verfügung, um digital mit Patienten und Krankenkassen zu kommunizieren.

Geplante Erweiterungen umfassen Videofunktionen sowie eine KI-gestützte Automatisierung. Ärzte, Physiotherapeuten, Apotheker und weitere Leistungserbringer können nun in Echtzeit mit Patienten und Krankenkassen kommunizieren, Befunde verschicken, Rückfragen zu Medikationen beantworten - DSGVO-konform und sektorenübergreifend über eine einzige, benutzerfreundliche Plattform. TIM.Pro kann sowohl auf dem Computer als auch auf Smartphones genutzt werden und ermöglicht eine flexible und geräteunabhängige Nutzung. Aktuell sind Leistungserbringer im Gesundheitswesen noch auf Telefon und analoge Kommunikationswege angewiesen. Der digitale Austausch mit Patienten erfolgt oft über unsichere Dienste wie E-Mail oder WhatsApp. TIM.Pro ist eine moderne, digitale Alternative, die im Gegensatz zu herkömmlichen Messaging-Diensten alle Anforderungen der DSGVO erfüllt und von der gematik zugelassen ist. Dies gewährleistet höchste Sicherheitsstandards für sensible medizinische Daten. TIM.Pro bietet die Möglichkeit einer effizienteren medizinischen Behandlung. Patientinnen und Patienten können unkompliziert Rückfragen stellen, etwa wenn Unklarheiten zu ihrer Medikation bestehen. Gleichzeitig unterstützt die Lösung Ärztinnen und Ärzte dabei, ihren Arbeitsalltag besser zu strukturieren: Rückmeldungen erfolgen dann, wenn es der Kalender zulässt und nicht, wenn gerade das Telefon klingelt. Auch Konsultationstermine lassen sich ohne Zeitverlust vereinbaren, beispielsweise um Laborbefunde zu besprechen. Dr. Philip Groth, Geschäftsführer der CHERRY Digital Health, kommentiert: "Die Anbieterzulassung durch die gematik bestätigt die Qualität und Sicherheit unseres TI-Messenger-Angebots. Gemeinsam mit unseren Partnern können wir nun allen Leistungserbringenden ein Produkt anbieten, das die Kommunikation mit Patienten und Krankenkassen deutlich vereinfacht. Wir sind unserem Ziel wieder einen großen Schritt nähergekommen, die Kommunikation im Gesundheitssektor effizienter, sicherer und benutzerfreundlicher zu gestalten." Zentrale Vorteile des CHERRY TI-Messengers: Effiziente Kommunikation zwischen Leistungserbringern, Patienten und Krankenkassen Flexibler Austausch von Nachrichten, Bildern und Dokumenten Nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Der Aufwand für Telefonate und Schriftverkehr lässt sich deutlich reduzieren Höchste Sicherheitsstandards durch Einhaltung aller gematik-Vorgaben und DSGVO-Konformität Zukunftsorientierte Lösung mit geplanter KI-Unterstützung für Automatisierung von Arbeitsabläufen Der CHERRY TIM.Pro basiert auf der innovativen Technologie von Awesome Technologies und wurde speziell für die Bedürfnisse des deutschen Gesundheitswesens entwickelt. Er ergänzt das Portfolio von CHERRY Digital Health. Mit dieser Anbieterzulassung unterstreicht CHERRY Digital Health seine Position als führender Anbieter für Gesundheitstechnologien und verlässlicher Partner für alle Akteure im Gesundheitswesen. Die kontrollierte Inbetriebnahme des CHERRY TIM.Pro ist erfolgreich gestartet. In dieser Phase werden Technik und Prozesse kontinuierlich geprüft und optimiert, um eine reibungslose bundesweite Nutzung sicherzustellen. Nach Abschluss der kontrollierten Inbetriebnahme wird der CHERRY TIM.Pro ab dem ersten Quartal 2026 deutschlandweit verfügbar sein. Weitere Informationen zum CHERRY TIM.Pro finden Sie hier . Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt Cherry SE

