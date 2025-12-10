Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft") (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) betont öffentlich ihren Fokus auf Wertsteigerung durch signifikante operative und strukturelle Verbesserungen als Teil ihrer "Strategie des profitablen Wachstums" während der letzten zwei Jahre sowie die laufende Prüfung strategischer Optionen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de