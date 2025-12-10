Hamburg (www.anleihencheck.de) - In der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte - Monitor" beschäftigen sich die Analysten der Privatbank Berenberg mit den ausländischen Anleihekäufen japanischer Investoren.Aktueller Marktkommentar: Nach der gesunden Korrektur hätten sich die Aktienindices wieder erholt und würden nahe ihrer Allzeithochs handeln. Das positive Bild täusche aber. Unterhalb der Oberfläche habe es eine große Dispersion gegeben. So hätten nur drei Sektoren in diesem Jahr den S&P 500 schlagen können: Kommunikationsdienste, Technologie und Industrie - wobei der Industriesektor nur marginal seit Jahresanfang vorne liege. Die einzige Möglichkeit, den S&P 500 auf Sektorebene in diesem Jahr zu übertreffen, habe also darin bestanden, in den größten Marktsegmenten übergewichtet zu sein. Ein Bild, was wir in der Vergangenheit häufiger gehabt hätten, so die Analysten der Privatbank Berenberg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...