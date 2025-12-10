Köln (www.fondscheck.de) - Im November nahmen die Marktteilnehmer eine eher vorsichtige Haltung ein, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Ruhestandsfonds A (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y).Die Hoffnung auf eine weitere Leitzinssenkung der US-amerikanischen Notenbank im Dezember sei zwischenzeitlich gedämpft worden, habe zum Monatsende jedoch wieder zugenommen. Ferner hätten sich Zweifel an der Amortisierung der von einigen US-Unternehmen geplanten Investitionen in KI-Infrastruktur negativ auf die Stimmung ausgewirkt. Die Rentenmärkte hätten sich nur marginal verändert. Die Aktienmärkte hätten unter Schwankungen insgesamt leicht nachgegeben. ...

