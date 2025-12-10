In der aktuellen Planungsrunde von Volkswagen soll das Budget für die Batterietochter PowerCo noch einmal "ganz massiv niedriger" ausfallen. Laut einem Medienbericht begründet das Unternehmen dies mit dem schwächer als erwarteten Elektroauto-Hochlauf in Europa und Nordamerika. Das schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise. Intern soll für PowerCo in der Fünf-Jahres-Planung nur noch von einem mittleren einstelligen Milliardenbetrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net