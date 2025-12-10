Emittent / Herausgeber: Bit Capital GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

Berlin, 10. Dezember 2025 - Die Berliner Investmentgesellschaft BIT Capital erweitert ihre Geschäftsführung: Dr. Matthias Thom wird zum Managing Director ernannt und verantwortet in seiner neuen Rolle sämtliche Finanz- und Governance-Themen von BIT Capital, einschließlich Rechnungswesen, Finanzplanung, Controlling, Recht, Compliance und Risikomanagement. Juristische und regulatorische Expertise mit langjähriger Erfahrung Dr. Thom ist seit 2021 bei BIT Capital tätig, zuletzt als Chief Compliance Officer und Generalbevollmächtigter. In dieser Funktion verantwortete er den Aufbau und die Weiterentwicklung sämtlicher rechtlicher und regulatorischer Strukturen des Unternehmens. Zuvor war Dr. Thom mehrere Jahre als Rechtsanwalt in führenden Wirtschaftskanzleien tätig, unter anderem bei Freshfields Bruckhaus Deringer und Flick Gocke Schaumburg, wo er Mandanten in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Corporate Finance, Venture Capital und M&A beriet. Durch seine interdisziplinäre Ausbildung und Berufserfahrung verbindet Dr. Thom juristische und betriebswirtschaftliche Kompetenz - eine Kombination, die insbesondere im regulierten Umfeld des Asset-Managements von hoher strategischer Bedeutung ist. BIT Capital stärkt Gesamtführungsteam Die Berufung von Dr. Matthias Thom steht im Kontext einer breiteren Weiterentwicklung der Managementstruktur von BIT Capital. Neben seiner Ernennung hat das Unternehmen Peter Wibbe als Managing Director in die Geschäftsführung berufen. Wibbe verantwortet künftig die Bereiche Marketing und Vertrieb, Operations und Personal. Hendrik Krawinkel, Co-Founder und Managing Director von BIT Capital, scheidet aus der Geschäftsführung aus und übergibt Teile seiner Rolle an Peter Wibbe und Dr. Matthias Thom. Carlos Bielsa, bisher Partner, wurde zum Managing Partner ernannt und bekleidet zugleich die Funktion des Chief AI Officers. Als gemeinsame Chief Investment Officers führen Jan Beckers und Marcel Oldenkott weiterhin die strategische und inhaltliche Ausrichtung des Investmentgeschäfts von BIT Capital. Oldenkott trägt dabei als Managing Director die erweiterte Verantwortung für die Bereiche Systematic Strategies, Makro-Research sowie Portfolio-Risikomanagement. Mit der neuen Struktur verfügt BIT Capital über ein starkes und komplementär aufgestelltes Führungsteam, das operative, regulatorische und investmentseitige Expertise vereint.

Über BIT Capital BIT Capital - Berlin Investment Technologies, vereint die Expertise eines Branchenführers im Asset-Management mit der Dynamik eines jungen Technologieunternehmens. Dabei verfolgt das Unternehmen erfolgreich einen datenbasierten, bewertungssensitiven Investmentansatz, der ein "Best of Human x AI"-Modell mit sektoragnostischem, wachstumsorientiertem Stock Picking sowie einem hochaktiven Portfoliomanagement verbindet. Mit seinen aktiv gemanagten Investmentprodukten bietet BIT Capital Investoren die Chance, am zukünftigen Wachstum der technologisierten Welt zu partizipieren. Pressekontakt Hannes Bruch

