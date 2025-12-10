© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ Photo

Für GE Vernova, US-Mitbewerber von Siemens Energy, laufen die Geschäfte prächtig. Jetzt hat der Konzern seine Prognose angehoben und die Dividende verdoppelt. KI-Stromhunger treibt Siemens Energy und GE Vernova an Der rasante Ausbau von KI-Rechenzentren erfordert nicht nur gigantische Investitionen in Halbleiterprodukte, sondern aufgrund des hohen Strombedarfs auch in Energieinfrastruktur - gerade in den USA, wo die Übertragungsnetze nach jahrzehntelangem Investitionsstau marode sind. Viele Betreiber setzen daher auf dezentrale Lösungen und Energieerzeugung vor Ort, zum Beispiel mithilfe von Gasturbinen oder erneuerbaren Energien. Das sorgt bei Unternehmen wie Siemens Energy und GE Vernova …