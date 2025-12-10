LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Conti-Abspaltung Aumovio beim Kursziel von 60 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Autozulieferer sei die attraktivste Turnaround- und Valuestory in der europäischen Autobranche, schrieben Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrer Empfehlung. Die Bilanz sei stark und Optimierungsmaßnahmen zahlten sich in steigender Profitabilität aus./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000AUM0V10

