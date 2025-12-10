Richtungssuche am Morgen: DAX verhalten, Fed im Fokus

Makroökonomischer Überblick:
Heute entscheidet die US-Notenbank über die Leitzinsen. Am Markt gilt eine weitere Lockerung um 25 Basispunkte als Hauptszenario; zugleich gilt das Gremium als ungewohnt gespalten, weshalb Nuancen in Powells anschließender Pressekonferenz besonderes Gewicht bekommen. Parallel richtet sich der Blick nach Ottawa: Die Bank of Canada legt am späten Vormittag ihre Zinsentscheidung vor; ein unverändertes Niveau gilt angesichts robusterer Datenlage als Basisfall.
Im Fokus:
TUI startet vorbörslich schwächer: Der Reisekonzern kehrt nach der Pandemie-Durststrecke zur Ausschüttung zurück und schlägt 0,10 € Dividende je Aktie vor. Das abgelaufene Jahr brachte Rekorde: Umsatz 24,2 Mrd. €, bereinigtes EBIT auf Bestmarke. Für das neue Geschäftsjahr peilt TUI währungsbereinigt 2-4 % Umsatzplus und 7-10 % EBIT-Zuwachs. Die Nachrichtenlage ist positiv, kurzfristig dominieren jedoch Gewinnmitnahmen und ein vorsichtiger Gesamtmarkt.
Die ADR's von TSMC zeigen sich in der Indikation fester: Der taiwanesische Auftragsfertiger meldete für November einen kräftigen Umsatzanstieg gegenüber Vorjahr; sequentiell fiel der Wert saisonal schwächer aus. Der Trend bleibt von KI-Rechenzentren getragen, die die Kapazitäten weiter auslasten. Bereits im Oktober hatte TSMC mit Rekordquartal und angehobener Wachstumsprognose die strukturelle Stärke des AI-Zyklus unterstrichen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN2B6T
|4,16
|56,725228 USD
|12,7
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bear
|UG2Y9U
|21,64
|26302,052992 Punkte
|11,15
|Open End
|Silber
|Bull
|UN26PL
|6,88
|53,555569 USD
|7,68
|Open End
|DAX/X-DAX
|Bull
|UG65JX
|22,32
|21908,144056 Punkte
|10,74
|Open End
|DAX
|Bull
|UN14XX
|8,39
|23317,210673 Punkte
|28,39
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.12.2025; 09:10 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Sixt SE
|Call
|UN18H6
|0,67
|75,00 EUR
|4,62
|16.09.2026
|NASDAQ 100
|Call
|UG75UF
|2,46
|25800,00 Punkte
|41,22
|19.12.2025
|Siemens Energy AG
|Call
|UG2N7R
|21,66
|115,00 EUR
|3,66
|17.06.2026
|Gold
|Call
|UN074T
|43,36
|3950,00 USD
|6,24
|18.09.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG7ND9
|4,02
|230,00 USD
|3,07
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.12.2025; 09:10 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|SAP SE
|Long
|HD8Y73
|4,72
|157,531411 EUR
|4
|Open End
|Porsche Automobil Holding SE
|Long
|HC15Z4
|1,89
|27,372624 EUR
|3
|Open End
|Netflix Inc.
|Long
|HD2SYN
|4,84
|80,611362 USD
|6
|Open End
|XPeng Inc. (ADRs)
|Long
|UG5DDV
|1,15
|15,85196 USD
|5
|Open End
|Bayer AG
|Long
|UG4YQ6
|10,07
|33,895119 EUR
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.12.2025; 09:10 Uhr;
