Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 10.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Neuer Lithium-Schock: China-Mine bleibt dicht - Lithiumpreise explodieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
onemarkets Blog
10.12.2025 09:44 Uhr
90 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Richtungssuche am Morgen: DAX verhalten, Fed im Fokus

Der DAX tastet sich ohne klare Richtung in den Handel, die US-Vorbörse bleibt verhalten. In Asien hingegen überwogen Gewinnmitnahmen: Der Nikkei rutschte merklich ab, was die Risikoneigung zusätzlich dämpft. Insgesamt dominiert eine abwartende Haltung, während Investoren die nächsten Katalysatoren sortieren.

Makroökonomischer Überblick:

Heute entscheidet die US-Notenbank über die Leitzinsen. Am Markt gilt eine weitere Lockerung um 25 Basispunkte als Hauptszenario; zugleich gilt das Gremium als ungewohnt gespalten, weshalb Nuancen in Powells anschließender Pressekonferenz besonderes Gewicht bekommen. Parallel richtet sich der Blick nach Ottawa: Die Bank of Canada legt am späten Vormittag ihre Zinsentscheidung vor; ein unverändertes Niveau gilt angesichts robusterer Datenlage als Basisfall.

Im Fokus:

TUI startet vorbörslich schwächer: Der Reisekonzern kehrt nach der Pandemie-Durststrecke zur Ausschüttung zurück und schlägt 0,10 € Dividende je Aktie vor. Das abgelaufene Jahr brachte Rekorde: Umsatz 24,2 Mrd. €, bereinigtes EBIT auf Bestmarke. Für das neue Geschäftsjahr peilt TUI währungsbereinigt 2-4 % Umsatzplus und 7-10 % EBIT-Zuwachs. Die Nachrichtenlage ist positiv, kurzfristig dominieren jedoch Gewinnmitnahmen und ein vorsichtiger Gesamtmarkt.

Die ADR's von TSMC zeigen sich in der Indikation fester: Der taiwanesische Auftragsfertiger meldete für November einen kräftigen Umsatzanstieg gegenüber Vorjahr; sequentiell fiel der Wert saisonal schwächer aus. Der Trend bleibt von KI-Rechenzentren getragen, die die Kapazitäten weiter auslasten. Bereits im Oktober hatte TSMC mit Rekordquartal und angehobener Wachstumsprognose die strukturelle Stärke des AI-Zyklus unterstrichen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN2B6T 4,16 56,725228 USD 12,7 Open End
DAX/X-DAX Bear UG2Y9U 21,64 26302,052992 Punkte 11,15 Open End
Silber Bull UN26PL 6,88 53,555569 USD 7,68 Open End
DAX/X-DAX Bull UG65JX 22,32 21908,144056 Punkte 10,74 Open End
DAX Bull UN14XX 8,39 23317,210673 Punkte 28,39 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.12.2025; 09:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Sixt SE Call UN18H6 0,67 75,00 EUR 4,62 16.09.2026
NASDAQ 100 Call UG75UF 2,46 25800,00 Punkte 41,22 19.12.2025
Siemens Energy AG Call UG2N7R 21,66 115,00 EUR 3,66 17.06.2026
Gold Call UN074T 43,36 3950,00 USD 6,24 18.09.2026
Amazon.com Inc. Call UG7ND9 4,02 230,00 USD 3,07 16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.12.2025; 09:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
SAP SE Long HD8Y73 4,72 157,531411 EUR 4 Open End
Porsche Automobil Holding SE Long HC15Z4 1,89 27,372624 EUR 3 Open End
Netflix Inc. Long HD2SYN 4,84 80,611362 USD 6 Open End
XPeng Inc. (ADRs) Long UG5DDV 1,15 15,85196 USD 5 Open End
Bayer AG Long UG4YQ6 10,07 33,895119 EUR 15 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.12.2025; 09:10 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

© 2025 onemarkets Blog
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.