Richtungssuche am Morgen: DAX verhalten, Fed im Fokus

Der DAX tastet sich ohne klare Richtung in den Handel, die US-Vorbörse bleibt verhalten. In Asien hingegen überwogen Gewinnmitnahmen: Der Nikkei rutschte merklich ab, was die Risikoneigung zusätzlich dämpft. Insgesamt dominiert eine abwartende Haltung, während Investoren die nächsten Katalysatoren sortieren.

Makroökonomischer Überblick:

Heute entscheidet die US-Notenbank über die Leitzinsen. Am Markt gilt eine weitere Lockerung um 25 Basispunkte als Hauptszenario; zugleich gilt das Gremium als ungewohnt gespalten, weshalb Nuancen in Powells anschließender Pressekonferenz besonderes Gewicht bekommen. Parallel richtet sich der Blick nach Ottawa: Die Bank of Canada legt am späten Vormittag ihre Zinsentscheidung vor; ein unverändertes Niveau gilt angesichts robusterer Datenlage als Basisfall. Im Fokus: TUI startet vorbörslich schwächer: Der Reisekonzern kehrt nach der Pandemie-Durststrecke zur Ausschüttung zurück und schlägt 0,10 € Dividende je Aktie vor. Das abgelaufene Jahr brachte Rekorde: Umsatz 24,2 Mrd. €, bereinigtes EBIT auf Bestmarke. Für das neue Geschäftsjahr peilt TUI währungsbereinigt 2-4 % Umsatzplus und 7-10 % EBIT-Zuwachs. Die Nachrichtenlage ist positiv, kurzfristig dominieren jedoch Gewinnmitnahmen und ein vorsichtiger Gesamtmarkt. Die ADR's von TSMC zeigen sich in der Indikation fester: Der taiwanesische Auftragsfertiger meldete für November einen kräftigen Umsatzanstieg gegenüber Vorjahr; sequentiell fiel der Wert saisonal schwächer aus. Der Trend bleibt von KI-Rechenzentren getragen, die die Kapazitäten weiter auslasten. Bereits im Oktober hatte TSMC mit Rekordquartal und angehobener Wachstumsprognose die strukturelle Stärke des AI-Zyklus unterstrichen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN2B6T 4,16 56,725228 USD 12,7 Open End DAX/X-DAX Bear UG2Y9U 21,64 26302,052992 Punkte 11,15 Open End Silber Bull UN26PL 6,88 53,555569 USD 7,68 Open End DAX/X-DAX Bull UG65JX 22,32 21908,144056 Punkte 10,74 Open End DAX Bull UN14XX 8,39 23317,210673 Punkte 28,39 Open End

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Sixt SE Call UN18H6 0,67 75,00 EUR 4,62 16.09.2026 NASDAQ 100 Call UG75UF 2,46 25800,00 Punkte 41,22 19.12.2025 Siemens Energy AG Call UG2N7R 21,66 115,00 EUR 3,66 17.06.2026 Gold Call UN074T 43,36 3950,00 USD 6,24 18.09.2026 Amazon.com Inc. Call UG7ND9 4,02 230,00 USD 3,07 16.06.2027

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit SAP SE Long HD8Y73 4,72 157,531411 EUR 4 Open End Porsche Automobil Holding SE Long HC15Z4 1,89 27,372624 EUR 3 Open End Netflix Inc. Long HD2SYN 4,84 80,611362 USD 6 Open End XPeng Inc. (ADRs) Long UG5DDV 1,15 15,85196 USD 5 Open End Bayer AG Long UG4YQ6 10,07 33,895119 EUR 15 Open End

