Nordex Group triumphiert heute Morgen - mehr als 1 GW. "Das größte Volumen" in 25 Jahren Nordex Amerika. Wie geht so etwas? In den Zeiten von Trump, Protektionismus und einem fast erklärten präsidialen Krieg gegen Windenergie?In Kurzform:Nordex hat Trump mit den eigenen Waffen geschlagen. Im "roten" Iowa geht es um Sicherung und Schaffung amerikansicher Arbeitsplätze. Und wenn dann Iowa's Governeurin Reynolds, Republikanerin und Trump-"Freundin", sich für einen deutschen Hersteller von Windanlagen einsetzt, hat das nur diesen Grund. Nordex fährt seit längerem aus gutem Grund die Schiene durch ...

