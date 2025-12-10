Der Bitcoin meldet sich zurück. Mit einem Sprung auf 94.625 Dollar markierte die Kryptowährung am Dienstagabend auf Coinbase ein Drei-Wochen-Hoch. Die Stimmung dreht, die Gier kehrt zurück. Doch die Euphorie steht auf wackligen Beinen: Jerome Powell und die US-Notenbank könnten die Party am Mittwochabend crashen.Die Datenlage ist eindeutig. Laut der Analysefirma Santiment explodieren in den sozialen Medien die Rufe nach "höheren Kursen" und neuen Rekorden. Ein klassischer Fall von "FOMO" - der Angst, ...

