LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Underweight" belassen. Auch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben. Michelin stehe allerdings weiter unter Druck. Die Experten rechnen nach der Gewinnwarnung im dritten Quartal und dem Reset der Ziele für 2026 mit einem neuerlichen "Realitätscheck"./ag/mis



