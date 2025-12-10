Bad Berka (ots) -Das Schlafmedizinische Zentrum der Klinik für Pneumologie der Zentralklinik Bad Berka wurde erneut von der der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin ausgezeichnet. Das Zentrum erhält seit 20 Jahren das Zertifikat für die Qualitätssicherung und Prozessqualität. "Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung, die eine große Anerkennung für das gesamte Team ist", erklärt der Chefarzt der Klinik für Pneumologie Dr. Michael Weber.Die Therapie von Schlafstörungen gewinnt immer mehr an Bedeutung: Rund 40% der Menschen in Deutschland leiden an Schlafstörungen. Davon betroffen sind alle Altersgruppen, darunter auch Kinder. Zu den Störungen gehören u. a. Insomnie (Schlaflosigkeit), Restless Legs-Syndrom (Syndrom der "unruhigen Beine"), Parasomnien (z. B. Schlafwandeln) und Narkolepsie ("Schlafkrankheit"). Im Vordergrund stehen aber auch die schlafbezogenen Atmungsstörungen, wie zum Beispiel das Schlafapnoesyndrom. Die moderne Schlafmedizin kann Ursachen für schlechten Schlaf erkennen und behandeln"Ausreichend Schlaf ist entscheidend für die körperliche, geistige und seelische Gesundheit. Bei allen Schlafstörungen leidet die Lebensqualität der Betroffenen. Insbesondere bei schlafbezogene Atmungsstörungen gibt es aber auch Gefahren, z. B. für das Herz, den Kreislauf und das Gehirn", so Dr. Michael Weber.Im interdisziplinären Schlaflabor der Zentralklinik werden jährlich rund 2.000 Patienten behandelt. In akkreditierten Schlaflaboren gibt es spezielle Qualitätskriterien, die die schlafmedizinische Versorgung verbessern sollen.Am Zentrum für Schlafmedizin der Zentralklinik Bad Berka stehen 11 Betten für Polysomnographie (Untersuchung des Schlafes) zur Verfügung und weitere 4 Betten für die Betreuung von Patienten mit nichtinvasiver Beatmung zur Verfügung.Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6176199