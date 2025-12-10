© Foto: Rainer Jensen - dpa

Tui feiert die Rückkehr der Dividende. Der neue Ausblick bremst die Euphorie allerdings. Trotz Gewinnsprung reagiert der Markt hart, weil das Wachstum 2026 schwächer ausfallen soll als erwartet.Tui kehrt nach Jahren des Krisenmodus wieder in den Ausschüttungsbetrieb zurück. Erstmals seit der Corona-Pandemie will der Reisekonzern seinen Aktionären wieder eine Dividende zahlen. Die "Starter-Dividende" fällt mit 10 Cent je Aktie zwar noch moderat aus, markiert für Tui aber einen strategischen Wendepunkt: Ab dem Geschäftsjahr 2025/26 sollen dauerhaft 10 bis 20 Prozent des bereinigten Gewinns je Aktie ausgeschüttet werden. Das vergangene Geschäftsjahr 2024/25 schloss Tui operativ deutlich …