Welche Großstädte hierzulande überzeugen in puncto Wirtschaftskraft, Immobilienmarkt, Lebensqualität sowie Entwicklung der vergangenen fünf Jahre? Für das aktuelle Städteranking haben WirtschaftsWoche, ImmoScout24 und IW Consult die 71 größten Städte Deutschlands analysiert. Die IW Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH hat im Auftrag von WirtschaftsWoche und ImmoScout24 den jährlichen Vergleich der 71 kreisfreien deutschen Städte mit über 100.000 Einwohnern durchgeführt.

