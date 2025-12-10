EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Basler AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Basler AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.baslerweb.com/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://www.baslerweb.com/reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basler AG
|An der Strusbek 60-62
|22926 Ahrensburg
|Deutschland
|Internet:
|www.baslerweb.com
