Seoul/Frankfurt (ots) -- Zweite Modellgeneration in Online-Weltpremiere unter dem Motto "The Protagonist" präsentiert- Authentisches SUV-Design kombiniert mit praktischer Funktionalität- Neue Version stärkt die SUV-Palette von Kia und bekräftigt die Rolle des Seltos als wichtiges globales ModellDie hier gemachten Angaben zu Antriebsvarianten und Ausstattung des Kia Seltos beziehen sich auf den internationalen Markt und sind vorläufig. Die endgültigen Spezifikationen für den deutschen Markt finden Sie rechtzeitig zur Modelleinführung auf press.kia.com/de. Energieverbrauchsangaben: Der Kia Seltos steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Energieverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.Kia hat heute mit einer Online-Weltpremiere (https://www.youtube.com/watch?v=20U6yuW_Q_8) den neuen Seltos vorgestellt. Die zweite Generation des weltweit erfolgreichen kompakten SUVs ist eine mutige Weiterentwicklung des strategisch wichtigen Kia-Modells und unterstreicht die führende Rolle der Marke im Design sowie ihr Bestreben, raffinierte Funktionalität und wegweisende Benutzerfreundlichkeit für einen modernen Lebensstil zu bieten. Der neue Seltos zeichnet sich durch ein souveränes Fahrerlebnis und eine umfassende Alltagstauglichkeit aus. Anknüpfend an seinen Ruf als hochwertiges, zuverlässiges Fahrzeug kombiniert er authentische SUV-Präsenz mit intelligenter Technologie und gesteigertem Komfort und setzt damit Maßstäbe im Segment der kompakten SUVs. Bei der Weltpremiere unter dem Motto "The Protagonist" präsentierte Kia einen Film, der drei Menschen zeigt, die nach neuen Erfolgen, Freiheit und tieferen Beziehungen zu ihren Lieben streben. Er soll ein Sinnbild dafür sein, wie der Seltos seinen Fahrern ermöglicht, ihre Leidenschaften zu verwirklichen und sich als Protagonisten ihrer eigenen Geschichte zu fühlen. Die Produktion des neuen Seltos startet in diesem Monat in Indien, die Markteinführungen in Korea, Nordamerika, Europa und China folgen im Laufe des Jahres 2026."Der Kia Seltos stand schon immer für ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Modell der nächsten Generation baut mit einem reichhaltigeren Angebot, das den vielfältigen Leidenschaften unserer Kunden gerecht wird, auf diesem Erbe auf", sagte Ho Sung Song, Präsident und CEO der Kia Corporation. "Die erweiterte globale Präsenz des Seltos und seine zahlreichen praktischen und stilvollen Funktionen unterstreichen die Zielsetzung von Kia, den verschiedenen Mobilitätsbedürfnissen weltweit gerecht zu werden."Mit mutigem Design, intelligenter Raumausnutzung und nahtloser Konnektivität verkörpert der neue Seltos die Kia-Vision eines selbstbewussten und vielseitigen kompakten SUVs. Er zielt auf Kunden, die Individualität und Flexibilität schätzen und verbindet urbane Agilität mit familienfreundlicher Praktikabilität. Der überarbeitete Innenraum und neue intelligente Komfortfunktionen machen das tägliche Fahren mühelos und angenehm.Mutiges, progressives DesignDie auf Basis der Kia-Designphilosophie "Opposites United" (Vereinte Gegensätze) gestaltete und durch Innovationsgeist geprägte zweite Modellgeneration bringt die Robustheit eines SUV mit kultivierter Modernität in Einklang. Mit einem breiteren Stand, präzisen Oberflächen und strukturierten Formen strahlt der neue Seltos aus jedem Blickwinkel Leistungsfähigkeit und Selbstbewusstsein aus.Die äußeren Dimensionen - 4,43 Meter Länge, 1,83 Meter Breite, 1,60 Meter Höhe - und der lange Radstand von 2,69 Metern ermöglichen das große Platzangebot im Innenraum. Die neue Frontansicht wird geprägt durch den breiteren Kühlergrill und das Kia-typische "Star Map"-Tagfahrlicht, dessen Form an die Darstellung von Sternbildern angelehnt ist. Ein markantes Frontelement ist zudem das dynamische Willkommenslicht. In der Seitenansicht schaffen diagonale Charakterlinien, eine fließende Dachlinie und markante Schulterkonturen eine dynamische Silhouette, die auch im Stand Vorwärtsbewegung vermittelt. Kontrastierende Verkleidungen signalisieren Strapazierfähigkeit, zur hochwertigen Anmutung tragen Akzente in Satinsilber und die versenkten Türgriffe mit Flush-Funktion bei, die zudem die Aerodynamik verbessern. Am Heck betonen die vertikalen Rückleuchten, die sich über die Heckklappe ziehen, die Breite und Stabilität des SUVs. Die Ausführungen X-Line und GT-Line setzen darüber hinaus eigene Akzente im Außendesign. Der Seltos X-Line strahlt durch dunkle Oberflächen im Farbton Gun Metal und verstärkte untere Verkleidungen Robustheit aus, während der GT-Line mit eleganten Elementen in Wagenfarbe sportlicher auftritt.Der neue Seltos wird mit einer breiten Palette von modernen, ausdrucksstarken Karosseriefarben angeboten. Dazu gehören drei charakteristische neue Farbtöne, die Kia bei der Weltpremiere vorgestellt hat: Iceberg Green, Gravity Grey und die Mattlackierung Magma Red.Moderner, vernetzter und intelligent optimierter InnenraumDer Innenraum wurde neu gestaltet, um den sich wandelnden Anforderungen der modernen Mobilität gerecht zu werden - ob beim täglichen Pendeln, bei Familienreisen oder beim Outdoor-Wochenendtrip. Ein niedriges Armaturenbrett mit horizontalen Linien verbessert die Sicht nach vorn und schafft ein Gefühl von Weite, während die optimierte Raumaufteilung allen Insassen großzügige Kopf- und Beinfreiheit bietet. Der Gangwahlhebel befindet sich nicht mehr auf der Mittelkonsole, sondern am Lenkrad (Shift by Wire), was die Funktionalität verbessert und zum offeneren Raumgefühl beiträgt. Durch das klare Layout und die hochwertigen Materialien vermittelt das Interieur einen insgesamt modernen und komfortablen Eindruck.Für eine besonders offene, luftige Atmosphäre sorgt ein Panoramaglasdach, für eine stimmungsvolle Illumination eine einstellbare Ambientebeleuchtung (64 Farben). Den Sitzkomfort im Fond erhöht die um insgesamt 24 Grad neigungsverstellbare Rückbanklehne (aus der Mittelposition jeweils 12 Grad nach vorn und hinten). Premium-Soundsysteme von Harman/Kardon und Bose schaffen einen beeindruckenden HiFi-Klang, der für die Akustikarchitektur des Innenraums optimiert ist. Darüber hinaus sind digitale Personalisierungs- und Entertainment-Optionen von Display-Themen bis zum Videostreaming im Kia Connect Store erhältlich.Souveräne Fahrleistungen, stabiles HandlingBasierend auf der jüngsten K3-Plattform von Kia bietet der neue Seltos souveräne, kultivierte und vielseitige Fahrleistungen. Die erhöhte Karosseriesteifigkeit, die verbesserte Geräuschdämmung und eine ausgewogene Fahrwerksabstimmung sorgen für ein ruhiges und stabiles Handling, während die Optimierung von Federung und Lenkung zur hohen Stabilität und guten Kontrolle beiträgt.Um den vielfältigen Kundenbedürfnissen auf den weltweiten Märkten gerecht zu werden, bietet der Seltos eine ausgewogene Auswahl an Antriebsoptionen, die sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit im Alltag, Langstreckentauglichkeit und Effizienz auszeichnen. Zur Wahl steht zum einen ein 1,6-Liter-Turbobenziner, der in zwei Leistungsvarianten angeboten wird: Die Standardversion mit 132,4 kW (180 PS) und 265 Nm Drehmoment lässt sich mit einem Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) oder einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombinieren. Die leistungsstärkere Variante des 1.6 T-GDI mobilisiert 142 kW (193 PS; ebenfalls 265 Nm) und verfügt über eine Acht-Stufen-Automatik. Als dritte Motorisierung ist ein 2,0-Liter-Benziner mit 109,6 kW (149 PS; 179 Nm) erhältlich.Mit der Fahrmoduswahl "Drive Mode Select" (Einstellungen: Eco, Normal, Sport) lässt sich das Fahrverhalten des Seltos variieren, von einer Ausrichtung auf maximale Effizienz bis zu einer betont dynamischen Fahrweise. Dabei ist in jeder Einstellung ein ausgewogenes Handling und ein hoher Fahrkomfort für alle Insassen gewährleistet. Die Ausführungen mit dem optional angebotenen Allradantrieb verfügen über eine Mehrlenkerhinterachse und die Funktion "Terrain Mode", deren Fahrmodi (Einstellungen: Matsch, Sand, Schnee) die Stabilität und Kontrolle unter schwierigen Bedingungen verbessern.Die Antriebspalette wird im Jahr 2026 um eine besonders effiziente Hybridvariante mit hoher Alltagstauglichkeit erweitert. Neben der "Vehicle-to-Load"-Funktion (V2L) zur Stromversorgung externer Geräte wird das Hybridmodell mit dem "Smart Regenerative Braking System 3.0" von Kia ausgestattet sein. Dabei handelt es sich um eine Technologie der nächsten Generation, die die Rekuperation auf der Grundlage von Verkehrsfluss- und Navigationsdaten automatisch anpasst und damit die Energierückgewinnung optimiert.Moderne Sicherheits- und Komforttechnologien, großer GepäckraumDank seiner fortschrittlichen Struktur und einem breiten Spektrum hochmoderner Fahrerassistenzsysteme bietet der neue Seltos ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Die Karosseriesteifigkeit und der damit verbundene Insassenschutz resultiert unter anderem aus einem umfassenden Einsatz von ultrahochfestem und warmgeformtem Stahl.Die Assistenzpalette beinhaltet neben Autobahnassistent 2.0, Spurfolgeassistent 2.0, Frontkollisionswarner 2.0 und Ausstiegsassistent auch eine Rundumsichtkamera, einen Auspark-Kollisionsvermeidungsassistenten sowie Parksensoren vorn, hinten und an der Seite. Zur aktiven Sicherheit trägt auch das Head-up-Display bei, das wichtige Fahrinformationen direkt auf die Frontscheibe projiziert und dem Fahrer ermöglicht, sich voll auf das Straßengeschehen zu konzentrieren.Darüber hinaus ist der neue Seltos mit intuitiv bedienbaren Technologien ausgestattet, die den Komfort erhöhen. Das Panoramadisplay kombiniert die beiden 31,2-cm-Bildschirme (12,3 Zoll) des digitalen Kombiinstruments und des Infotainmentsystems mit einem Touchscreen zur Steuerung der Klimatisierungsfunktionen. Der Kia-KI-Assistent erweitert die herkömmliche Sprachsteuerung durch künstliche Intelligenz und bietet den Nutzern damit neue Möglichkeiten, direkt und intuitiv mit den Fahrzeugfunktionen zu interagieren. Durch Over-the-Air-Updates (OTA) lässt sich die Software immer auf dem neuesten Stand halten, ohne das Fahrzeug zu einem Händler bringen zu müssen. Und der "Digital Key 2.0" ermöglicht, ein Smartphone oder eine Smartwatch als Autoschlüssel zu nutzen.Beim Gepäckraumvolumen erreicht der neue Seltos mit 536 Litern (nach VDA) einen Spitzenwert in seinem Segment. Für Flexibilität und Komfort sorgen zudem der höhenverstellbare Boden des Gepäckabteils sowie das Schienensysten Kia AddGear, mit dem sich bequem praktisches Zubehör wie ein Netz, aber auch kleinere Boxen und Halterungen anbringen lassen.Einen Überblick zu Ausstattung und technischen Daten des neuen Kia Seltos für den internationalen Markt finden Sie in der PDF-Version dieser Pressemitteilung unter "Downloads.# # #Über KiaKia ist eine globale Mobilitätsmarke mit der Vision, nachhaltige Mobilitätslösungen für Verbraucher, Kommunen und Gesellschaften weltweit zu schaffen. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung 1944 in der Mobilitätsbranche tätig. Kia hat heute weltweit etwa 52.000 Beschäftigte, ist in etwa 200 Märkten vertreten, betreibt Produktionsstätten in sechs Ländern und verkauft rund drei Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Kia ist ein Vorreiter bei der Popularisierung von elektrifizierten und batteriebetriebenen Fahrzeugen und entwickelt vielfältige Mobilitätsdienste, um Millionen von Menschen rund um den Globus zu ermutigen, die für sie besten Fortbewegungsarten zu erkunden. Der Markenslogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") verdeutlicht die Zielsetzung von Kia, Verbraucher durch seine Produkte und Services zu inspirieren.Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Deutschland vertreten (www.kia.com/de). Die 100-prozentige Kia-Tochter mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 fast verdoppelt. Im Jahr 2024 erzielte Kia in Deutschland einen Marktanteil von insgesamt 2,4 Prozent und bei reinen Elektroautos von 3,1 Prozent.Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Mobilitätsanbieters, die 39 Märkte betreut. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia stammt aus europäischer Produktion: In Zilina, Slowakei, betreibt das Unternehmen seit 2006 eine hochmoderne Fertigungsanlage mit einer Jahreskapazität von 350.000 Fahrzeugen.Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).Weitere Informationen unter press.kia.com/de.Pressekontakt:Kia Deutschland GmbHSusanne MickanLeiterin UnternehmenskommunikationTheodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am MainTel.: +49 69 15 39 20 - 550E-Mail: presse@kia.deOriginal-Content von: Kia Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33685/6176249