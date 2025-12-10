Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 9. Dezember 2025, die Kommission zur Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft für die Mandatsperiode 2026 bis 2029 neu bestellt.Den Vorsitz übernimmt Sebastian Menzel vom Amt für Umwelt. Mitglieder sind Reto Bühler als Vertreter der Vereinigung Bäuerlicher Organisationen, Daniel Galos vom Amt für Hochbau und Raumplanung sowie die Landwirte Marc Lampert, Martin Malin, Benjamin Schurti und Florian Walker.Die Regierung dankt den neu bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der anstehenden Mandatsperiode mitzuwirken, und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Zudem dankt die Regierung dem bisherigen Vorsitzenden Andres Weber und den ebenfalls aus der Kommission ausscheidenden Mitgliedern Fritz Fischli, Manfred Gsteu, Norman Kind, Hanspeter Oehri, Renate Schierscher und Leopold Schurti für ihre Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937164