Berlin (ots) -Zum neuen Jahr aktiv und kreativ werden und mit etwas Glück attraktive Preise gewinnen: Berufsschulklassen können noch bis Ende Februar 2026 an Quiz und Kreativwettbewerb von "Jugend will sich-er-leben" (JWSL) teilnehmen.Unter dem Motto "Gewaltfrei? Bin dabei! Sicher in Ausbildung und Beruf" stellt JWSL seit Beginn des Schuljahres 2025/26 neue Arbeitsschutz-Materialien für berufsbildende Schulen sowie Ausbildungsbetriebe rund um das Thema "Gewaltprävention in Ausbildung und Beruf" zur Verfügung. Denn Gewalt kann jede und jeden betreffen. Die JWSL-Materialien wollen die Auseinandersetzung mit dem Thema fördern und setzen Anreize zur Sensibilisierung im Unterricht und im Betrieb. Der Wiedereinstieg nach den Weihnachtsferien bietet Berufsschülerinnen und Berufsschülern die Chance, im begleitenden JWSL-Kreativwettbewerb und beim JWSL-Quiz aktiv zu werden:- Für die Teilnahme am JWSL-Kreativwettbewerb erarbeiten Berufsschülerinnen und -schüler einen kreativen Beitrag zum Thema "Gewaltprävention in Ausbildung und Beruf". Eingereicht werden können beispielsweise Poster, Comics, Podcasts, Spiele oder Videos - entweder online über das Upload-Formular auf der JWSL-Website oder postalisch an den zuständigen Landesverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).- Das JWSL-Quiz umfasst fünf Fragen rund um das Präventionsthema, die Teilnahme kann bequem online per Schul-Account oder postalisch erfolgen.Am 28. Februar 2026 endet die Frist zur Teilnahme an Quiz- und Kreativwettbewerb.Die aktuellen Unterrichtsmaterialien und Medien des Präventionsthemas 2025/2026 sowie In-formationen und Teilnahmebedingungen zu den Wettbewerben finden sich auf der Website von JWSL unter www.jwsl.de.Über JWSLJWSL ist ein Präventionsprogramm der gesetzlichen Unfallversicherung für Auszubildende zu Themen rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Es wird berufsbildenden Schulen und Ausbildungsbetrieben in Deutschland über die Landesverbände der DGUV angeboten. Die berufsbildenden Schulen erhalten zu jährlich wechselnden, branchenübergreifenden Arbeitsschutzthemen multimediale Unterrichtsmaterialien mit Filmen, Unterrichtsmodulen, Arbeitsblättern und Informationen zu den begleitenden Wettbewerben. Für Ausbildungsunternehmen steht zum jeweiligen Jahresthema ein Unterweisungskonzept mit anpassbaren Modulen und begleitenden Filmen für die Arbeitsschutzunterweisung der Auszubildenden im Betrieb zur Verfügung.Die DGUV ist der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger bietet JWSL die Gelegenheit, sich zu Beginn ihres Berufslebens mit Risiken der Arbeitswelt vertraut zu machen und sicheres und gesundes Verhalten nachhaltig zu erlernen.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaftenund der Unfallversicherungsträger der öffentlichen HandGlinkastraße 40, 10117 BerlinTel.: +49 30 13001-1414E-Mail: presse@dguv.dehttps://www.dguv.deHinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachtenSie bitte unsere Datenschutzerklärung.Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/6176264