Nordex hat eine bedeutende Vereinbarung mit Alliant Energy bekannt gegeben, die möglicherweise bis zu 1.060 MW Windkapazität erschließen könnte, was rund 950 Millionen Euro an potenzieller Auftragseinnahme entspricht, oder etwa 13 % des Jahresumsatzes. Obwohl die Vereinbarung noch unter Genehmigungsaufsicht steht und es sich nicht um verbindliche Aufträge handelt, erscheint eine Umsetzung in den kommenden Quartalen sehr wahrscheinlich. Damit könnten bis zu 190 Delta4000-Turbinen für Projekte im Mittleren Westen in den Jahren 2028 und 2029 abgedeckt werden. Dieses Geschäft signalisiert eine potenzielle Erholung des Onshore-Windmarkts in den USA nach einer Verlangsamung, die mit Investitionsverzögerungen unter der vorherigen Administration verbunden war. Außerdem hebt es die starke Marktnachfrage für Nordex' aktuelles Produktportfolio hervor, während die Produktion in West Branch, Iowa, ansteigt. Die Umsatzschätzungen für 2028/29 wurden entsprechend nach oben korrigiert, und das Kursziel wurde auf 33,00 Euro (von 30,00 Euro) angehoben, während wir unsere BUY-Empfehlung beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





