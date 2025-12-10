Das James-Webb-Teleskop fängt einen Gammablitz aus der tiefsten Vergangenheit ein. Das stellt unser Bild der ersten Sterne vor allem deshalb auf den Kopf, weil es so vertraut wirkt. Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) hat erneut seine Ausnahmestellung in der modernen Astronomie unter Beweis gestellt. Einem internationalen Team von Forscher:innen ist es gelungen, die bislang älteste und am weitesten entfernte Supernova zu identifizieren, die jemals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n