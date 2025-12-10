Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die TUI AG (ISIN DE000TUAG505/ WKN TUAG50) hat folgende Pressemitteilung zu den Ergebnissen für das Geschäftsjahr zum 30. September 2025 veröffentlicht:- Rekordergebnisse1 - TUI Group erzielt im Geschäftsjahr 2025 ein bereinigtes EBIT von 1.459 Mio. EUR, ein Anstieg von +12,6% (zu konstanten Wechselkursen), und erreicht ein neues Rekordniveau. Damit liegt das Ergebnis über der im August angehobenen Prognose von +9-11%. Zu tatsächlichen Wechselkursen stieg das bereinigte EBIT um +9,0% auf 1.413 Mio. EUR. Der Konzernumsatz stieg um +4,4% auf 24,2 Mrd. EUR (zu konstanten und tatsächlichen Wechselkursen). ...

