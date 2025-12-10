In Deutschland kamen im November knapp 56.000 neue Elektroautos auf die Straße - so weit, so bekannt. Die Marktforscher von Dataforce liefern nun aber tiefere Einsichten in die Markt-Nachfrage und betonen: BEVs waren im Vormonat im Flottengeschäft die Antriebsart Nummer eins. Und auch im Privatmarkt so beliebt wie seit Wegfall der Prämie nicht mehr. Dataforce hat den deutschen Neuwagenmarkt im November näher analysiert - mit bemerkenswerten Ergebnissen. ...

