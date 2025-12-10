Braunschweig (ots) -Bewerbungen für "Projekt Award" ab 10. Dezember 2025 möglich - "Ehren Award" als neue Kategorie- Wer wird Nachfolger von Sebastian Vettel, Bülent Ceylan und Campino?- 130.000 Euro Fördermittel zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen- Aufgestocktes Preisgeld in der Hauptkategorie "Projekt Award": 50.000 Euro (1. Platz), 30.000 Euro (2. Platz), 10.000 Euro (3. Platz)- Bewerbungsphase für "Projekt Award" läuft ab 10. Dezember 2025 bis zum 16. Februar 2026- Neue Kategorie "Ehren Award" wird erstmalig verliehen- Feierliche Gala im Staatstheater Braunschweig am 7. November 2026Der LupoLeo Award, der bundesweit größte Förderpreis für Engagement im Kinder- und Jugendbereich, findet im nächsten Jahr zum vierten Mal statt. Am Samstag, 7. November 2026, werden im Staatstheater Braunschweig Projekte und Persönlichkeiten geehrt, die sich in herausragender Art und Weise für Kinder und Jugendliche engagieren.Um die Bedeutung des diesjährigen Schwerpunkts noch stärker hervorzuheben, erhöhen die Initiatoren das Gesamtpreisgeld des LupoLeo Awards auf 130.000 Euro. Gleichzeitig wird mit dem "Ehren Award" erstmals ein Sonderpreis für besonderes Engagement verliehen.Die vierte Ausgabe steht unter dem Motto "Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen". Ab 10. Dezember 2025 können sich Projekte für die Hauptkategorie "Projekt Award" bis zum 16. Februar 2026 bewerben."Der LupoLeo Award hat als bundesweit größter Förderpreis für Kinder und Jugendliche eine besondere Verantwortung: Er macht sichtbar, wer bereits mutig vorangeht, wer Kinder und Jugendliche stärkt, ihnen zuhört und ihnen sichere Räume schafft - on- und offline. Indem wir genau diese Initiativen auszeichnen, senden wir ein Signal: Engagement für die psychische Gesundheit junger Menschen ist nicht nur wichtig, sondern verdient höchste Anerkennung und Nachahmung", erklärt Jürgen Brinkmann, Initiator von United Kids Foundations und des LupoLeo Awards. Der Award wurde anlässlich des 15. Geburtstages von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, im Jahr 2020 initiiert und wird seitdem alle zwei Jahre vergeben.Psychische Gesundheit junger Menschen im FokusPsychische Gesundheit ist kein isoliertes Thema. Sie steht in direktem Zusammenhang mit dem Lebensstil, der Umwelt und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Der LupoLeo Award zeichnet daher 2026 Projekte und Persönlichkeiten aus, die gezielt und evidenzbasiert Aktivitäten nutzen, um die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in sämtlichen Lebenswelten zu fördern - sowohl im Sinne der Verhaltens- als auch der Verhältnisprävention.Projektträger sind ab 10. Dezember 2025 aufgerufen, sich online unter www.lupoleo.de zu bewerben. Hier sind auch alle Informationen zum Bewerbungsprozess hinterlegt."Zu lange haben wir psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen als Randthema behandelt - dabei entscheidet sich genau hier, wie sie ihr ganzes weiteres Leben bewältigen. Wer früh Unterstützung erfährt, entwickelt Stärke, Widerstandskraft und Vertrauen in sich selbst. Mit dem Motto wollen wir deutlich machen: Seelische Gesundheit ist keine Privatsache, sondern eine gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe", betont Robert Lübenoff, Mit-Initiator von United Kids Foundations und des LupoLeo Awards.Erhöhtes Preisgeld in der Kategorie "Projekt Award"Die Erhöhung der Gesamtfördermittel des LupoLeo Awards ist ein deutliches Signal an engagierte Projekte. In der Hauptkategorie "Projekt Award" erhöht sich das Preisgeld wie folgt:- 1. Platz: 50.000 Euro (statt bislang 30.000 Euro)- 2. Platz: 30.000 Euro (statt bislang 20.000 Euro)- 3. Platz: 10.000 Euro (unverändert)Damit soll das Wirken der ausgezeichneten Projekte nachhaltig gestärkt und ihre Weiterentwicklung gezielt unterstützt werden. FOCUS Online wird die Ermittlung der Preisträger final per public voting durchführen."Ehren Award" als neue KategorieNeu ist ab der vierten Auflage auch die Kategorie "Ehren Award", die die bisherige Auszeichnung "Wahrer Held" ablöst. Beim "Ehren Award" würdigen die beiden Initiatoren des LupoLeo Awards und des Kindernetzwerks United Kids Foundations, Jürgen Brinkmann und Robert Lübenoff, eine Persönlichkeit, die in einzigartiger Weise den Geist des LupoLeo Awards verkörpert und sich entsprechend des Themenfeldes engagiert. Diese Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert."Persönlichkeit Award" weiterhin fester Bestandteil des LupoLeosDer "Persönlichkeit Award" geht an eine Person des öffentlichen Lebens, die sich in besonderer Weise für Kinder und Jugendliche engagiert und diese durch ihr Wirken in ihrer Entwicklung stärkt. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro Fördermitteln für ein Projekt eigener Wahl der Preisträgerin oder des Preisträgers verbunden. Nach Musiker Campino (2020), Comedian Bülent Ceylan (2022) und Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (2024) wird 2026 erneut eine Persönlichkeit geehrt.Neue Jury-ZusammensetzungEin zentrales Anliegen des LupoLeo Awards ist es, Kindern und Jugendlichen eine starke Stimme zu geben. Daher werden 2026 die Jugendlichen eine noch größere Rolle in der Jury einnehmen und in den Kategorien "Persönlichkeit Award" und "Projekt Award" maßgeblich mitentscheiden. Die genaue Jury-Zusammensetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.Der LupoLeo Award wurde von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, ins Leben gerufen und in Zusammenarbeit mit dem EngagementZentrum Braunschweig, der lübMEDIA GmbH München sowie der PHINEO gAG Berlin umgesetzt.Nähere Informationen zum LupoLeo Award sind unter www.lupoleo.de zu finden.Hintergrundinfos über den LupoLeo AwardDer LupoLeo Award ist das Leuchtturmprojekt im CSR-Engagement der Volksbank BRAWO und ihrer Unternehmensgruppe BRAWO GROUP. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Kindernetzwerks United Kids Foundations ins Leben gerufen, rückt der Award seit 2020 zentrale Zukunftsthemen von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt.In den vergangenen Jahren standen jeweils unterschiedliche Schwerpunkte im Fokus:2020: Unter dem Motto "Zusammen stark sein" wurden Projekte ausgezeichnet, die Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt im Kinder- und Jugendbereich fördern.2022: Gewürdigt wurden Akteure, die Kinder und Jugendliche trotz Corona-Pandemie in ihrer physischen und psychischen Gesundheit, motorischen Entwicklung, Bildung, Bewegung und sozialen Teilhabe stärken.2024: Mit dem Thema "Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und unserer Erde" wurden Projekte und Persönlichkeiten geehrt, die die Verbindung von Klimaschutz und Kindergesundheit in den Blick nehmen. "Persönlichkeit des Jahres" wurde der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel, "Wahre Heldin" die damals 15-jährige Giulianna Göb. Den "Projekt-Award" gewann das Projekt "Recycling Roadies - CleanUp nach der Flut" des Clean River Project e. V. aus Winningen.Der LupoLeo Award macht sichtbar, wo Engagement für Kinder und Jugendliche bereits heute konkret Wirkung zeigt - und setzt ein starkes Signal für mehr Verantwortung gegenüber der jungen Generation.