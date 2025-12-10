Mainz (ots) -
Woche 50/25
Mi., 10.12.
Bitte Programmänderung um 3.00 Uhr beachten:
3.00 Putins Helfer (VPS 2.59/HD/UT)
Trump, Musk und der Kreml
Film von Johannes Hano
(vom 13.5.2025)
Deutschland 2025
(Die Wiederholung "Die Spur: Crime Factories: Die Schattenwelt der
Bundesliga-Partner" entfällt.)
Woche 52/25
So., 21.12.
Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrektur beachten:
4.15 Terra Xplore (HD/UT)
Stockholm Syndrom: Wenn aus Angst Nähe wird
Moderation: Leon Windscheid
Deutschland 2025
Im Streaming: 22. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2035
4.30 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.40)
Woche 1/26
Fr., 2.1.
Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.15 Uhr beachten:
21.15 SOKO Leipzig
22.40 heute journal (VPS 22.45)
(Weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen.)
\u2003
Woche 3/26
Mi., 14.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.50 Die Spur (HD/UT)
Crime Factories: Die Scamming-Mafia
Film von Sebastian Galle und Lucas Eiler
Kamera: Anuscha Engchuan, Thomas Hamelmann, Mirko Schernickau
Deutschland 2025
Im Streaming: 10. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 9. Dezember 2030
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.20 Uhr beachten.)
Woche 5/26
Mi., 28.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.15 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT)
Ligaphase, 8. Spieltag
Highlights, Analysen, Interviews
Moderation: Sven Voss
Expertin: Friederike Kromp
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
Borussia Dortmund - Inter Mailand
Bayer 04 Leverkusen - FC Villarreal
PSV Eindhoven - FC Bayern München
Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur
Paris Saint-Germain - Newcastle United
Manchester City - Galatasaray Istanbul
FC Barcelona - FC Kopenhagen
Benfica Lissabon - Real Madrid
SSC Neapel - FC Chelsea
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6176305
Woche 50/25
Mi., 10.12.
Bitte Programmänderung um 3.00 Uhr beachten:
3.00 Putins Helfer (VPS 2.59/HD/UT)
Trump, Musk und der Kreml
Film von Johannes Hano
(vom 13.5.2025)
Deutschland 2025
(Die Wiederholung "Die Spur: Crime Factories: Die Schattenwelt der
Bundesliga-Partner" entfällt.)
Woche 52/25
So., 21.12.
Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrektur beachten:
4.15 Terra Xplore (HD/UT)
Stockholm Syndrom: Wenn aus Angst Nähe wird
Moderation: Leon Windscheid
Deutschland 2025
Im Streaming: 22. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 2035
4.30 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.40)
Woche 1/26
Fr., 2.1.
Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.15 Uhr beachten:
21.15 SOKO Leipzig
22.40 heute journal (VPS 22.45)
(Weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen.)
\u2003
Woche 3/26
Mi., 14.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.50 Die Spur (HD/UT)
Crime Factories: Die Scamming-Mafia
Film von Sebastian Galle und Lucas Eiler
Kamera: Anuscha Engchuan, Thomas Hamelmann, Mirko Schernickau
Deutschland 2025
Im Streaming: 10. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 9. Dezember 2030
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.20 Uhr beachten.)
Woche 5/26
Mi., 28.1.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.15 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT)
Ligaphase, 8. Spieltag
Highlights, Analysen, Interviews
Moderation: Sven Voss
Expertin: Friederike Kromp
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
Borussia Dortmund - Inter Mailand
Bayer 04 Leverkusen - FC Villarreal
PSV Eindhoven - FC Bayern München
Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur
Paris Saint-Germain - Newcastle United
Manchester City - Galatasaray Istanbul
FC Barcelona - FC Kopenhagen
Benfica Lissabon - Real Madrid
SSC Neapel - FC Chelsea
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6176305
© 2025 news aktuell