Mainz (ots) -Woche 50/25Mi., 10.12.Bitte Programmänderung um 3.00 Uhr beachten:3.00 Putins Helfer (VPS 2.59/HD/UT)Trump, Musk und der KremlFilm von Johannes Hano(vom 13.5.2025)Deutschland 2025(Die Wiederholung "Die Spur: Crime Factories: Die Schattenwelt derBundesliga-Partner" entfällt.)Woche 52/25So., 21.12.Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrektur beachten:4.15 Terra Xplore (HD/UT)Stockholm Syndrom: Wenn aus Angst Nähe wirdModeration: Leon WindscheidDeutschland 2025Im Streaming: 22. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 22. Dezember 20354.30 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.40)Woche 1/26Fr., 2.1.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.15 Uhr beachten:21.15 SOKO Leipzig22.40 heute journal (VPS 22.45)(Weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen.)\u2003Woche 3/26Mi., 14.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.50 Die Spur (HD/UT)Crime Factories: Die Scamming-MafiaFilm von Sebastian Galle und Lucas EilerKamera: Anuscha Engchuan, Thomas Hamelmann, Mirko SchernickauDeutschland 2025Im Streaming: 10. Dezember 2025, 18.00 Uhr bis 9. Dezember 2030(Bitte auch für die Wiederholung um 3.20 Uhr beachten.)Woche 5/26Mi., 28.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:23.15 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT)Ligaphase, 8. SpieltagHighlights, Analysen, InterviewsModeration: Sven VossExpertin: Friederike KrompZusammenfassungen der Spiele:u.a.Borussia Dortmund - Inter MailandBayer 04 Leverkusen - FC VillarrealPSV Eindhoven - FC Bayern MünchenEintracht Frankfurt - Tottenham HotspurParis Saint-Germain - Newcastle UnitedManchester City - Galatasaray IstanbulFC Barcelona - FC KopenhagenBenfica Lissabon - Real MadridSSC Neapel - FC ChelseaPressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6176305

