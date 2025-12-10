© Foto: Picture Alliance

Der neue Versicherungskonzern Helvetia Baloise plant bis 2028 den Abbau von bis zu 2.600 Stellen, vor allem in der Schweiz, um Kosten von 350 Millionen Franken zu sparen.Der aus einer Milliardenfusion hervorgegangene neue Versicherungskonzern Helvetia Baloise will seine Profitablität mit einem Stellenabbau hochschrauben. Bis 2028 sollen 2000 bis 2600 Stellen des größten Allbranchenversicherers der Schweiz gestrichen werden, wie Reuters berichtet. Helvetia Baloise hatte bereits im April bei der Ankündigung der Fusion als Teil der Einsparungen von insgesamt 350 Millionen Franken einen Stellenabbau in Aussicht gestellt, dazu aber keine Zahlen genannt. Mit 1.400 bis 1.800 Jobs entfalle der …