Die TUI-Aktie notiert bei 8 EUR, und selten war die Diskrepanz zwischen starken Geschäftszahlen und vorsichtigem Ausblick so groß wie in diesem Jahr. Während der Konzern mit einem Rekordgewinn Anleger beeindruckt, bleibt der Blick auf 2026 überraschend gedämpft. Das Spannungsfeld zwischen Marktführerschaft, Reisetrends und wirtschaftlicher Unsicherheit prägt die Stimmung - und die Frage: Wird TUI 2026 ein weiteres Rekordjahr landen oder erstmals ...

