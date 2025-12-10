Unterföhring (ots) -Neuer Papst, neuer US-Präsident, neuer Kanzler. Kaum zu glauben, was 2025 alles passiert und nicht passiert ist. Höchste Zeit, sich den ganzen Sinn und Unsinn des zu Ende gehenden Jahres nochmal vor Augen zu führen. Die gute Nachricht: Das übernimmt Katrin Bauerfeind in "Der Comedygipfel - Das Jahr 2025" am letzten Samstag des Jahres, 27. Dezember 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Gemeinsam mit ihren Gästen Angela Merkel (Tahnee), Günther Jauch (Max Giermannn), Torsten Sträter (Jan van Weyde), Christoph Maria Herbst, Linda Zervakis, Benni Stark, Chris Tall und Dr. Pop spricht sie über Lowlights und Highlights. Über Tatsachen und Kuriositäten. Über Themen, die im Kopf geblieben sind, und Situationen an die sich garantiert KI-einer erinnern kann. So lustig war das Ja-hahaha-r 2025 nur auf ProSieben und auf Joyn.Produziert wird "Der Comedygipfel" von Brainpool."Der Comedygipfel - Das Jahr 2025" - am Samstag, 27. Dezember 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenfrei auf Joyn.Pressekontakt:Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: Frank.Wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: Nadine.Vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6176314