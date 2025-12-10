Am gestrigen Dienstag überwand der Silberpreis erstmals die Marke von 60 Dollar und zog im Mittwochshandel in der Spitze sogar auf über 61 Dollar an. Im Zuge der diesjährigen Rekordfahrt des Silberpreises sollten Anleger folgendes beachten. Derzeit wird der Silberpreis sowohl von einer starken industriellen Nachfrage als auch von Investoren immer wieder auf neue Rekordhochs getrieben. Insbesondere bei Solarzellen, Elektromobilität, Elektronik oder ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.