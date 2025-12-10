Bonn (ots) -Dr. Philipp Stein übernimmt am 01.02.2026 den Vorstandsvorsitz des Verbandes der PSD Banken e.V. in Bonn. Der Verbandsrat hat Herrn Dr. Stein in seiner Sitzung am 03.12.2025 zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt.Der 47-jährige promovierte Jurist und erfahrene Manager ist derzeit Geschäftsführer der AWADO-Gruppe und Gesamtverantwortlicher für den Geschäftsbereich Consulting Financial Services des Genoverbands e.V. Künftig wird er mit David Peters dem Verband mit seinen 11 Instituten der PSD Bankengruppe vorstehen. Herr Peters ist seit 2022 Mitglied des Vorstands und verantwortet das Prüfungsressort."Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Stein eine hervorragende Besetzung des Vorstandsvorsitzes für uns gewonnen zu haben. Seine umfangreiche Management-Erfahrung, seine fundierte Kenntnis der Anforderungen und Bedürfnisse der Primärinstitute und seine gute Vernetzung innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe stellen eine Bereicherung für unsere Gruppe dar", so René Königshausen, der als Vorsitzender des Verbandsrats die Nachbesetzung des vakanten Vorstandsvorsitzes federführend verantwortet hat. "Das klare Votum des Verbandsrats unterstreicht das eindeutige Commitment der PSD Bankengruppe, dass wir an der Zukunftsfähigkeit der Marke, dem Geschäftsmodell und an der eigenständigen Wirtschaftsprüfung festhalten", so David Peters, Vorstand des Prüfungsbereichs des Verbandes. "Wir freuen uns sehr auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit", so Königshausen und Peters.Herr Dr. Stein äußerte sich ebenfalls zu seiner Ernennung: "Ich fühle mich durch das Votum des Verbandsrats und das entgegengebrachte Vertrauen sehr geehrt. Meiner neuen Aufgabe sehe ich gerne entgegen und freue mich, die Belange der PSD Bankengruppe in Zukunft in der Funktion als Vorstandsvorsitzender des Verbandes vertreten zu dürfen."Über den Verband der PSD Banken e.V.:Der Verband der PSD Banken e.V. ist ein bundesweit tätiger Genossenschaftsverband. Dem Verband gehören die 11 rechtlich selbstständigen PSD Banken an, die gemeinsam die älteste Direktbankengruppe Deutschlands bilden. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten die PSD Banken rund 1 Million Kundinnen und Kunden eine einzigartige Kombination aus Direkt- und Filialbankservice.Pressekontakt:UnternehmenskommunikationVerband der PSD Banken e.V.Dreizehnmorgenweg 3653175 BonnE-Mail: presse@vpsd.deWeitere Informationen unter: www.psd-bank.deOriginal-Content von: Verband der PSD Banken e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55115/6176360