Bad Wimpfen (ots) -Ab sofort senkt Lidl in Deutschland dauerhaft die Preise für verschiedene Fruchtsäfte der Eigenmarke "Solevita". Der "Solevita Bio Orangensaft" ist nun 20 Cent günstiger und künftig für 2,45 Euro erhältlich. Zudem reduziert Lidl die Preise zahlreicher Snackartikel der Eigenmarke Snack Day um bis zu 16 Prozent. Die "Snack Day Chips Paprika" kosten ab sofort nur noch 0,99 Euro. Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter. So können sich Kunden stets darauf verlassen: Lidl bietet immer das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede.Diese Produkte werden ab sofort deutlich günstiger:- Solevita Bio Orangensaft, 1 Liter, neu 2,45 Euro statt 2,65 Euro- Solevita Direktsäfte Ananas Premium Direktsaft und Orangensaft Premium Direktsaft, 1 Liter, neu 2,45 Euro statt 2,65 Euro- Solevita Bioland Apfelsaft naturtrüb, 1 Liter, neu 1,55 Euro statt 1,65 Euro- Solevita Multivitaminsaft mild und Multivitaminsaft rot, 1 Liter, neu 1,39 Euro statt 1,45 Euro (regional verfügbar)- Snack Day Chips Paprika, 200 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 4,95 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro- Snack Day Chips gesalzen, 200 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 4,95 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro- Snack Day Chips Oriental und Chips Peperoni, 200 Gramm, neu 0,99 Euro (Grundpreis: 4,95 Euro/Kilogramm) statt 1,19 Euro (regional verfügbar)- Snack Day Riffle Chips, 200 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 6,95 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro- Snack Day Kesselchips, 150 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 9,27 Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro (regional verfügbar)- Snack Day Tortilla Chips, 300 Gramm, neu 1,49 Euro (Grundpreis: 4,97 Euro/Kilogramm) statt 1,59 Euro