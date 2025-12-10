Linz (www.anleihencheck.de) - Nach dem gestrigen Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia den Leitzins unverändert bei 3,6% zu belassen, wertete der AUD (Australischer Dollar) kurzfristig ab, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Grund dafür sei der Marktkonsens über mögliche weitere Zinssenkungen gewesen. Dieser durch die Erklärung der RBA erweckte Eindruck weiterer Zinssenkungen sei in der anschließenden Pressekonferenz rasch korrigiert worden. Die Inflation liege derzeit mit 3,8% nach wie vor über dem Zielniveau, wodurch weitere Zinssenkungen in naher Zukunft nicht eingeplant würden. Die jüngsten Inflationsdaten hätten in der Vergangenheit stets über den Prognosen gelegen. Indes würden Marktmeinungen hinsichtlich Zinserhöhungen für das zweite Quartal 2026 laut. Bereits ab Juni könnte eine erste Zinserhöhung seitens der RBA folgen. Der EUR/AUD-Kurs notiere derzeit um 1,7500. (10.12.2025/alc/a/a) ...

