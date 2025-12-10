Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in China hat sich im November leicht beschleunigt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach Angaben des Nationalen Statistikamts, die am frühen Morgen veröffentlicht worden seien, habe die Inflation im Jahresvergleich um 0,7% zugelegt. Damit sei der Anstieg stärker ausgefallen als im Oktober, als die Preise lediglich um 0,2% gestiegen seien. Die Entwicklung deute darauf hin, dass sich die Nachfrage im Inland langsam stabilisiere, auch wenn das Preisniveau weiterhin vergleichsweise niedrig bleibe. Die Erzeugerpreise hingegen seien im November um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies markiere bereits den 38. Rückgang in Folge. Die Kombination aus moderatem Verbraucherpreisanstieg und anhaltender Deflation bei den Produzentenpreisen zeige, dass die chinesische Wirtschaft weiterhin mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert sei. (10.12.2025/alc/a/a) ...

