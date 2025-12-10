Das staatliche serbische Postunternehmen Posta Srbije hat 216 neue E-Roller in Empfang genommen, die für die Zustellung von Postsendungen im ganzen Land eingesetzt werden sollen. Bis Ende dieses Jahres soll die Flotte um 100 neue E-Autos und bis März 2026 um mehr als 200 E-Fahrzeuge erweitert werden. Zur Investitionssumme äußert sich die serbische Post nicht. Laut Medienberichten sollen sich die Kosten für die neuen Elektromopeds auf rund 128 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net