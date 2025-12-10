Der Feststoffbatterie-Spezialist und Volkswagen-Partner QuantumScape hat die Installation wichtiger Anlagen für die Produktion von QSE-5-Feststoffzellen im kalifornischen San Jose abgeschlossen - und damit ein wichtiges Jahresziel für 2025 erreicht. Die Einweihung der Linie soll in zwei Monaten erfolgen. Die sogenannte Eagle Line ist eine automatisierte Pilotproduktionslinie für Batteriezellen von QuantumScape, die als Grundlage für die künftige ...

