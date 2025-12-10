NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Zahlenseitig sei viel bereits bekannt gewesen und der Ausblick auf 2026 entspreche in etwa den Erwartungen, schrieb Richard Clarke am Mittwoch. Die Aussagen zu einem "viel besseren" Sommergeschäft ließen Spielraum zur Interpretation. Im Februar werde wieder eine Dividende ausgezahlt - etwas früher als gedacht./rob/tih/ag



