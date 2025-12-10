Zürich (ots) -Mit dem Swiss Council Congress vom 20. Mai 2026 im Metropol Zürich findet erstmals ein nationaler City-Kongress der Schweiz statt. Der Swiss Council of Shopping Places widmet den 8. Kongress - erstmals in dieser Form - dem Zukunftsthema City Management und setzt damit ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung Schweizer Innenstädte.Innenstädte stehen vor tiefgreifenden Veränderungen: Onlinehandel, Frequenzrückgänge und veränderte Lebensstile stellen Städte und Gemeinden vor neue Herausforderungen. Ein professionelles City Management bietet genau dafür konkrete Lösungen. Es stärkt die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Verwaltung, Immobilien, Handel und Kultur, erhöht die Erlebnis- und Aufenthaltsqualität und schafft die Grundlage für eine nachhaltige Standortentwicklung.Städte aus der ganzen Schweiz aktiv beteiligtAm ersten Schweizer City-Kongress wirken zehn Städte mit, die bereits ein City Management betreiben oder sich auf dem Weg dorthin befinden:Schaffhausen, Zofingen, Aarau, Luzern, Rheinfelden, Olten, Bremgarten, St. Gallen, Liestal und Rapperswil-Jona.Ihre City Managerinnen und City Manager präsentieren praktische Modelle, Erfahrungen und konkrete Nutzenbeispiele aus ihrem Alltag.Der Kongress richtet sich an sämtliche Städte und Gemeinden, die sich mit der Implementierung oder Weiterentwicklung eines City Managements befassen. Er zeigt auf,- warum City Management heute unverzichtbar ist,- welchen messbaren Nutzen es für Städte, Bevölkerung und Wirtschaft schafft,- wie Städte den Weg zur Einführung erfolgreich gestalten können.Themenschwerpunkte des KongressesDer Kongress beleuchtet Entwicklungen in Innenstädten, zeigt internationale Best Practices und den Einsatz von KI. Zudem wird die Rolle des Experience Managements erläutert. Referate und Panels der Schweizer City Managerinnen und City Manager liefern praxisnahe Einblicke.Der erste Schweizer City-Kongress bietet eine kompakte Plattform für Austausch und Praxiswissen - ein wichtiger Impuls für die Zukunftsfähigkeit der Schweizer Innenstädte. www.citycongress.ch (https://www.citycongress.ch)Pressekontakt:Marcel StoffelGründer & CEOSCSP Swiss Council of Shopping Placesstoffel@swisscouncil.swiss+41 79 456 26 56Original-Content von: SCC Swiss Council Community, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066269/100937172